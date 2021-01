Mercado Livre abre 125 vagas em curso gratuito para formação de jovens

O Mercado Livre tem 125 vagas para jovens de Cajamar (SP) em curso de formação profissional na área de Logística. As aulas são totalmente gratuitas e online.

Quer virar um expert em oratória? Baixe grátis um e-book da EXAME Academy sobre o assunto

Em sua segunda edição, o programa Redes para o Futuro tem o objetivo de ajudar na educação e empregabilidade dos jovens nas comunidades onde a empresa atua. O Mercado Livre possui dois centros de distribuição na cidade e tem previsão para a abertura de um terceiro em breve.

Com as aulas à distância, os selecionados vão receber um kit com todos os equipamentos que precisarem para acompanhar o curso.

O programa é feito em parceria com o Instituto Aliança. São cinco meses de formação e duas possibilidades de certificado no final. O conteúdo trará desenvolvimento de competências técnicas, digitais e socioemocionais. O foco dos estudos será na área de logística.

Para se candidatar, os interessados devem ter entre 18 e 24 anos, ensino médio completo e ser residentes em Cajamar ou regiões adjacentes. É necessário ter no máximo um ano de experiência profissional.

No processo, a empresa vai levar em conta a diversidade para a seleção. “Nosso objetivo com a realização desse programa é contribuir para a inclusão desses jovens no mercado de trabalho, construindo pontes para futuros cada vez mais inclusivos”, afirma Laura Motta, gerente da área de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil.

As inscrições terminam neste domingo, dia 24 de janeiro, e podem ser feitas pelo formulário.