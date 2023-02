Membro da União Europeia, Romênia dá bolsa integral de estudos, além de acomodação, para brasileiros

Já estão abertas as inscrições para o programa do governo da Romênia de bolsas de estudos para graduação e pós-graduação no país europeu.

Os interessados de fora da União Europeia, como os estudantes do Brasil, têm até o dia 1º de março de 2023 para aplicarem, enviando o currículo, diploma e passaporte.

Esse programa de bolsa de estudos é oferecido anualmente pelo governo romeno.

Através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, candidatos com boas notas são escolhidos para estudar na Europa com tudo pago.

O que a bolsa de estudos vai cobrir

anuidades da graduação , mestrado ou Ph.D. nas universidades da Romênia;

, ou nas universidades da Romênia; curso preparatório do idioma romeno com duração de um ano;

com duração de um ano; valor mensal para ajuda de custo durante o ano preparatório e durante o período do curso desejado (€ 65 para graduação, € 75 para mestrado e € 85 para doutorado);

durante o ano preparatório e durante o período do curso desejado (€ 65 para graduação, € 75 para mestrado e € 85 para doutorado); acomodação garantida nos dormitórios estudantis ;

; desconto no transporte local.

A oportunidade de estudar de graça na Romênia vale para todas as áreas de estudo, com exceção de medicina, odontologia e farmácia.

Para bacharelado e mestrado, a bolsa é elegível apenas para programas de estudo em romeno, já que o objetivo é promover a língua e a cultura romena.

Por isso, quem não falar o idioma terá direito a um ano de curso do idioma com bolsa de estudos.

Já para estudantes de doutorado, os candidatos também podem optar por um programa em inglês ou outra língua estrangeira.

As candidaturas podem ser enviadas pela internet, através do site oficial do programa de bolsas do governo da Romênia para alunos internacionais.

O resultado deverá ser divulgado no dia 15 de julho de 2023.

Quem for selecionado vai precisar aceitar os termos da bolsa de estudos (como cumprir as leis romenas e respeitar os regulamentos das universidades) e também providenciar o visto de estudante.

Quem pode participar?

Todos os estudantes internacionais, de fora da União Europeia, que querem cursar a graduação ou a pós-graduação na Romênia podem se inscrever.

A seleção dos bolsistas vai acontecer pelo mérito acadêmico.

Todos os interessados devem ter boas notas na sua última formação acadêmica: ensino médio para interessados na graduação; bacharelado para quem deseja a bolsa de mestrado; ou mestrado para candidatos ao Ph.D.

Para ser elegível, o candidato à bolsa deve:

enviar o formulário de inscrição completo;

apresentar diplomas que foram emitidos por instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas no país onde foram emitidos;

respeitar o prazo de inscrição;

ter bons resultados acadêmicos, com uma média 7 ou “bom”, segundo o sistema de pontuação adotado.

Qual é a documentação necessária para a inscrição?

Cópias dos diplomas obtidos;

Cópias dos boletins;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia das três primeiras páginas do passaporte;

Curriculum Vitae (CV) em inglês ou francês;

em inglês ou francês; Para candidatos do doutorado, também é obrigatório apresentar uma carta de intenção, com o projeto de pesquisa, trabalhos já publicados e referência de um professor da universidade escolhida para o Ph.D.

Todos os documentos devem ser apresentados em inglês, francês, espanhol ou romeno.

Por isso, para estudantes brasileiros, além das cópias, será obrigatório apresentar a tradução juramentada de todos os arquivos.

A bolsa vai valer de três a seis anos para alunos de bacharelado; um a dois anos para estudantes de mestrado ou entre três e cinco anos, conforme a duração do curso de doutorado.

Por que estudar na Romênia?

O interesse dos intercambistas pela Romênia, país do Leste Europeu, tem crescido nos últimos anos. De acordo com o Statista, entre o ano letivo de 2014 e 2020, a quantidade de alunos estrangeiros aumentou em 25% e o total de estudantes de fora da Europa passa de 27 mil.

Dentre os principais motivos para um intercâmbio na Romênia, estão:

qualidade de vida (a Romênia ocupa o 52º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano);

economia em crescimento (47ª maior economia do mundo com aumento anual de 7%);

baixo custo de vida em comparação com outros países europeus (é considerado um dos países mais em conta para se viver da Europa).

Além disso, a Romênia conta com boas universidades. Treze instituições romenas foram avaliadas pelo QS Ranking, da Quacquarelli Symonds.

Esse é um estudo sobre as melhores instituições de ensino do mundo e a mais bem classificada da Romênia foi a Babes-Bolyai University.

Essa universidade recebeu 5 estrelas em inovação, artes e cultura e também empregabilidade.

