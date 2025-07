Mais da metade dos jovens é pessimista sobre o início da carreira, segundo estudo

A transição da universidade para o mercado de trabalho tem criado insegurança: uma pesquisa da Handshake com 1.925 estudantes revelou que 57% dos graduandos de 2025 estão pessimistas quanto ao início da carreira — contra 49% em 2024.

Esse clima negativo se intensifica diante de um mercado competitivo, instável e marcado por histórias de primeira experiência que terminam em demissões rápidas. Mas essa realidade não precisa definir sua trajetória.

Caminhos alternativos podem ajudá-lo a conquistar confiança, construir trajetória de impacto e começar com propósito. Alguns exemplos são:

Freelas

Estágios

Atividades empreendedoras

Planejamento estratégico

Por que tantos jovens estão inseguros

A Geração Z lida com pressões únicas. Dependência de diplomas, dívidas estudantis, desemprego estrutural e aperto financeiro geram insegurança.

A pesquisa da Catho aponta que 79% dos jovens entre 18 e 24 anos não confiam nas próprias habilidades. Isso impede iniciativa e reforça a crença de que “só sigo a tradição”.

Pense além da carreira linear e busque opções alternativas

Com as incertezas do mercado, caminhos diversos ganham força:

Busque experiência imediata com freelas , projetos voluntários, mentorias e programas informais;

Explore temporários e estágios que permitam testar áreas diferentes;

