MadeiraMadeira, EMS, Catho, Stellantis e mais empresas com vagas abertas; há opção em home office

Pelo segundo mês seguido, a taxa de desemprego voltou a crescer no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de pessoas desempregadas aumentou de 8,4% para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro.

Para quem está buscando uma recolocação, selecionamos vagas de emprego em diversos setores, como tecnologia, engenharia, finanças, administração e comercial. Algumas ofertas permitem o trabalho presencial ou híbrido, sendo necessário que os interessados verifiquem os requisitos exigidos antes de se candidatar. Saiba mais abaixo:

Grupo BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), que atua com a produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, está com 593 vagas de emprego abertas nos estados de São Paulo, Pará, Rondônia, Amazonas e Roraima. No Pará são 437 vagas para atuar nos municípios de Belém, Moju, Acará, Tomé-Açu, Concordia e Paragominas. Em Roraima, na cidade de São João da Baliza, são 140 vagas.

Há ainda 14 oportunidades para São Paulo (SP), uma para Manaus (AM) e uma para Pimenta Bueno (RO). Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar pelo site.

Grupo NC - EMS

O Grupo NC, conglomerado de 25 empresas e controlador da farmacêutica EMS está com 700 novas vagas de emprego abertas, em diversos níveis: estágio, técnico e executivo.

Só para a EMS, principal companhia do Grupo, são 523 novas vagas abertas, sendo 250 delas, destinadas a propagandistas e gerentes distritais para reforçar a força de vendas da unidade de Prescrição Médica.

Os 700 novos postos, atualmente abertos, estão distribuídos em empresas com diferentes atuações do Grupo, tanto no setor farmacêutico (para o qual é direcionada a maior parte dessas vagas de trabalho), como nos setores logístico e de energia eólica, e cerca de 200 são no município de Hortolândia e região (SP).

Além das posições citadas, as vagas também são para gerente de controladoria, analista de trade marketing, gerente de produtos, analista fiscal, analista de planejamento financeiro, supervisor de produção, pesquisador farmacêutico, além de cargos na área de manutenção e assuntos regulatórios.

Para ter acesso a mais informações e se candidatar às vagas, o profissional deve acessar o site da EMS.

Stellantis

A Stellantis, empresa do setor automotivo dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Abarth, entre outras, está com inscrições abertas para o Programa Estelar - Jovem Aprendiz. Serão ofertadas mais de 1200 vagas nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo.

Os interessados em se inscrever no Programa Estelar Jovem Aprendiz de 2023 devem ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo e residir próximo ao local onde estão sendo disponibilizadas as vagas. Será o início da aprendizagem profissional nas áreas administrativa e ou de produção da Stellantis. A primeira turma dos jovens selecionados começará o programa em julho.

O Programa Estelar Jovem Aprendiz terá duração de até dois anos, com carga horária a ser definida por necessidade da área e região. Ao longo do período, os aprendizes contarão com cursos técnicos e de qualificação realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além de acompanhamento de tutores na Stellantis.

Entre os benefícios que serão oferecidos aos participantes, estão bolsa-auxílio, transporte, alimentação, seguro de vida e Gympass. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Stellantis.

Modec

A Modec, líder mundial na construção, afretamento e operação de plataformas flutuantes (FPSO) para a indústria, está com 267 postos de trabalhos abertos para posições onshore e offshore.

As vagas disponíveis exigem qualificação em nível técnico ou superior e são para cidades como Rio de Janeiro, Macaé (RJ), Santos (SP) e Chácara Santo Antonio (SP), no caso de trabalho onshore. Para o Offshore, o profissional pode ser alocado em qualquer uma das embarcações em operação nas bacias de Santos e Campos.

A carteira de benefícios inclui: Plano de Saúde e Odontológico, Previdência Privada, Plano de Incentivo Anual, Seguro de Vida, Vale Alimentação e Refeição (posições onshore), Gympass, Auxílio Creche, Cartão Farmácia, Bônus de Performance e Ajuda de Custo para Embarque (posições offshore). Os interessados devem se inscrever pelo site.

Aevo

A Aevo, empresa brasileira de tecnologia para a gestão da inovação, está com inscrições liberadas para o Banco de Talentos|PCD. A ideia é garantir processos seletivos inclusivos e oportunidades justas, bem como agregar positivamente na trajetória profissional de cada um. Os interessados devem se inscrever pelo link.

Grupo Zelo

O Grupo Zelo, que atua no setor funerário, está ampliando sua força de vendas e contratando vendedores externos, porta a porta. São 100 vagas disponíveis para profissionais que residem em 11 estados brasileiros: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. As vagas são para atuação em período integral, com contratação por meio de CLT. Todas são extensivas a Pessoas com Deficiência (PCDs). Os interessados devem se inscrever pelo link.

SoluCX

A SoluCX, empresa que oferece diversas soluções em Customer Experience, está com três vagas abertas, sendo duas para estágio e uma para analista. São duas oportunidades remotas e uma presencial, em São José dos Campos (São Paulo).

As vagas são para Analista de Suporte Técnico | JR (Remoto), Estágio em Operações - Automatização de processos e Suporte em Machine Learning (Remoto) e Estágio em Inteligência de Negócio na área de Customer Success (Presencial)

Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta se inscrever neste link.

Flexpag

A Flexpag, empresa de tecnologia que fornece soluções de meios de pagamento especializadas para o segmento de utilities, incluindo empresas de energia, gás natural, água e saneamento, oferece 25 posições de trabalho, nas cidades de São Paulo e Recife, em diversos cargos de tecnologia e gerente de contas. A empresa também possui um banco de talentos para cadastro. Os interessados devem acessar este link.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos que conta com escritórios em mais de 27 cidades pelo mundo, está com oportunidades em São Paulo para:

Especialista em aquisições de produtos, gerente de contas, gerente de análise de dados do comerciante, gerente comercial empresarial, engenheiro Java sênior (vaga afirmativa para mulheres), analista de valores estratégicos, team lead de vendas corporativas, team lead em análise de dados do comerciante, team lead em product data, engenheiro de suporte técnico. Para se candidatar e participar do processo seletivo acesse este link.

N26

A N26, banco digital, está no Brasil trazendo o conceito de Fincare (cuidados financeiros), está com uma vaga aberta em São Paulo para Designer de Produto Senior. A Fincare conta também com um banco de talentos. Os interessados devem se candidatar neste link.

Provu

A Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal, está com vagas abertas para trabalho em São Paulo e remoto. As oportunidades efetivas são para as áreas de CyberSecurity, Data Science, Finanças, Tecnologia da Informação, Auditoria Interna, Legal, Marketing, Política de Crédito, Portfólio e Produto. Além disso, a Provu também está com uma vaga para estágio em precificação. Para se candidatar ou ter mais informações das vagas, basta clicar neste link.

Catho

A Catho, site de empregos, está com 2 vagas abertas no banco de talentos. As oportunidades são para atuar na área de Tecnologia e para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar aqui.

Casar.com

O Casar.com, que atua no mercado d ecasamentos, está com uma oportunidade para Backend PHP Sênior. Para candidatar-se, basta acessar o link em que poderá também acompanhar novas posições para fazer parte da empresa.

Bio Ritmo

A Bio Ritmo, rede de academias que conta com 26 unidades distribuídas prioritariamente entre SP e RJ, está com vagas abertas na área corporativa e nas unidades. Entre elas, Analista Contábil Pleno, Analista de Melhoria Contínua Júnior, Analista de Business Intelligence Pleno, Jovem Aprendiz, entre outros. Para candidatar-se e acompanhar as oportunidades, basta acessar o link.

Grupo Travelex Confidence

Grupo Travelex Confidence, que atua com câmbio, está com oportunidades de trabalho para áreas administrativas, de tecnologia, vendas, entre outras. Além disso, a empresa também tem oportunidades para Estágio e Jovem Aprendiz. Para saber mais e se inscrever, acesse aqui.

MadeiraMadeira

A plataforma de e-commerce MadeiraMadeira, está com 47 vagas de emprego em diversos locais do Brasil. Os cargos variam entre Analista, Atendente, Auxiliar e Assistente em diversas áreas. As oportunidades podem ser acessadas pela página de vagas da empresa neste link.

Kovi

A Kovi, startup de tecnologia voltada para mobilidade, está com 43 oportunidades efetivas no regime CLT para trabalho em suas oficinas mecânicas nas áreas de operação, gestão, logística, entre outras. Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre as vagas e se candidatar a essas e outras oportunidades por meio do link.

AgileThought

A AgileThought, empresa multinacional de soluções tecnológicas, está com dezenas de vagas abertas no regime efetivo. As oportunidades de trabalho são para modelo híbrido ou remoto para trabalhos no Brasil, Estados Unidos e demais países da América Latina. As vagas são para profissionais com experiências em projetos digitais nas funções de Agile Coachs, Analista de Middleware, Desenvolvedor, Arquiteto, entre outras. Para outras informações sobre as vagas, os interessados devem acessar este link.

Zapay

A Zapay, fintech de tecnologia e pagamento de débitos veiculares, está com 7 oportunidades de emprego para os cargos de Analista Sênior de Parcerias Estratégicas (B2B2C), Analista de meios de pagamento, Gerente de CRM, Desenvolvedor Back End, Tech Lead, Jovem Aprendiz de Atendimento, além de Estágio na área Financeira. As vagas são para trabalho home office em horário flexível. Entre os benefícios oferecidos estão day off no dia ou mês do aniversário, plano de saúde Amil, cartão Flash e Keiken Benefícios. Para mais informações, os interessados devem acessar o link.

Transfero

A Transfero, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain, está com vagas abertas para trabalho no sistema híbrido e presencial no Rio de Janeiro e Argentina, nas posições como Analista de Atendimento ao Cliente B2C pleno, Designer Gráfico, Product Manager, Analista de Backoffice, Advisor pleno, Analista Quantitativo e Engenheiro de Software sênior. Os interessados devem se cadastrar neste link.

Sympla

A Sympla, plataforma de ingressos, está com 10 vagas em aberto para os cargos de Analista de Relacionamento PL, Analista de Serviços de TI, Analista de Dados Sênior, duas para Engineering Manager, Líder de Cloud Infraestructure, Data Analytics, Cientista de Dados, pessoa Desenvolvedora Java/Kotlin e pessoa Desenvolvedora Backend. As vagas são em regime efetivo e com possibilidade de trabalho híbrido ou remoto. Para mais informações acesse o site.

Feba Capital

A empresa americana de investimentos, Feba Capital, está com sete oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de conteúdo, desenvolvimento e design. As vagas são para os cargos de Copywriter (Freelancer), Senior Product Designer, Senior UI/ UX Designer, Mobile Applications Developer, Senior PHP Developer, Full Stack Engineer e Backend/API Engineer. Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Feba.

Coalize

A startup de RH Coalize está com vagas abertas para o cargo de Desenvolvedor PHP Backend. Para continuar inovando o RH tech do Brasil, a startup também oferece oportunidades para quem procura estágio, com vagas abertas na área comercial e suporte ao cliente. Os interessados podem se candidatar por meio do site.

Hathor Labs

A Hathor Labs, empresa global de tecnologia blockchain, está em busca de um Designer de Produto, com foco em UX, para trabalhar no modelo remoto. Entre as competências necessárias, é preciso ter mais de cinco anos de experiência em design de produto e interface visual, experiência comprovada em todas as fases do processo de design UX e domínio do inglês. A empresa oferece salário competitivo em relação ao mercado, bônus pago em HTR (criptomoeda nativa da Hathor) e flexibilidade de horário. A inscrição pode ser feita pelo site da Hathor Labs.

Driv.in

A Driv.in, empresa que oferece soluções TMS SaaS para o mercado logístico, está com posições LATAM em aberto para o time comercial, RH e Design. Para se candidatar, é preciso ter domínio em espanhol. As vagas disponíveis estão no site da Driv.in.

QI Tech

A Qi Tech, primeira fintech com a modalidade SCD - Sociedade de Crédito Direto - aprovada pelo Banco Central do Brasil, está com 37 vagas em aberto para os cargos comercial, jurídico, customer success, tecnologia e recursos humanos. As posições são no formato presencial (tendo possibilidade de híbrido em algumas vagas), CLT, com benefícios e bônus anual. Os interessados podem se candidatar pelo site da QI Tech.

D4Sign

A D4Sign, empresa brasileira de assinatura eletrônica e digital, está com quatro vagas abertas em sua equipe. As oportunidades são para Analista de QA Sênior, Desenvolvedor(a) Fullstack Sênior, Estagiário(a) em RH/ADM e Assistente Financeiro. Sediada em São Paulo, as vagas são para atuação em modelo híbrido. Para se candidatar, basta enviar um email com o título da vaga no assunto para vagas@d4sign.com.br

Logstore

A Logstore startup de (SaaS), está com três vagas abertas. As oportunidades são para Account Executive, Sales Development Representative e Backend Developer PI. Com sede em São Paulo, a empresa oferece os postos em modelo remoto e híbrido, respectivamente. Para outras informações sobre as vagas clique aqui.



