Lista de concursos em abril: Veja as mais de 5 mil vagas com salário que pode chegar a R$ 18 mil

O mês de abril tem 21 intuições com inscrições abertas para concursos públicos. São mais de 5 mil vagas destinadas para profissionais tanto do ensino médio quanto superior, com salários que variam entre R$ 2 mil e a R$ 18 mil.

O destaque deste mês é para concursos na área da educação, segundo o professor Carlinhos Costa, coordenador das Carreiras Educacionais no Gran.

“Por todo o país temos visto um movimento grande de novos concursos para carreira educacional. Muitas prefeituras abriram seus concursos no final de 2023 e no início de 2024, por isso devemos ter ainda muitos concursos nas secretarias estaduais de educação e nas grandes prefeituras do país”, diz o professor, que reforça que com o anúncio de novos 100 institutos federais, devemos ter também muitos concursos para a rede federal de educação.

"Especialmente para os institutos federais que vão iniciar do zero a sua estrutura e vão precisar de servidores da área administrativa, docentes e gestores para atuarem nessas novas unidades”.

Além do CNU/bloco 5, que conta com muitas vagas para as carreiras educacionais e uma preparação vasta, o professor destaca alguns concursos neste mês voltados para a área educacional:

Municípios como Formosa e Cristalina, municípios próximos ao DF, chamam atenção pelo número de vagas.

O estado do Pará apresenta uma política educacional com salários iniciais que chegam a 9 mil reais, assim como Maricá, no Rio de Janeiro.

“É uma forma de valorização dos professores pagando mais do que o dobro do piso salarial nacional já no início de carreira”, diz Costa.

Veja abaixo os principais concursos que estão com inscrições abertas neste mês de abril:

Sudeste

Concurso Oficial PM MG - Polícia Militar do Estado Minas Gerais

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Centro de Recrutamento e Seleção da PM MG

Cargos: Oficial

Escolaridade: Superior

Carreiras: Policiais

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 180 vagas

Remuneração: R$ 7.175,30.

Inscrições: 05/03/2024 a 04/04/2024 (Oficial)

Taxa de inscrição: R$ 220,00

Data da prova objetiva: 19/05/2024 (Oficial)

Concurso Unesp - Universidade Estadual Paulista – SP

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Fundação Vunesp

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: administrativa, educação, saúde e outros

Lotação: São Paulo – SP

Número de vagas: 26 vagas

Remuneração: R$ 3.486,23 a R$ 10.198,15

Inscrições: 25/03/2024 a 23/04/2024

Taxa de inscrição: R$ 91,00 a R$ 192,00

Data da prova objetiva: 23/06/2024

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Selecon

Cargos: diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: administrativa, tecnologia da informação, contabilidade, engenharia, saúde, educação e outras

Lotação: Rio de Janeiro – RJ

Número de vagas: 92 vagas

Remuneração: R$ 2.120,13 à R$ 4.556,92

Inscrições: 21/02/2024 à 14/04/2024

Taxa de inscrição: R$60,00 a R$100,00

Data da prova objetiva: 12/05/2024

Concurso Unifal MG - Universidade Federal de Alfenas MG

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargo: Diversos

Escolaridade: Níveis técnico e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Estado de Minas Gerais

Número de vagas: 04 vagas

Remuneração: De R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: De 16/02/2024 a 02/04/2024

Taxa de inscrição: R$ 67,00 e R$114,00

Data da prova objetiva: 02/06/2024

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo – PRODEST

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Tecnologia da Informação

Lotação: Vitória/ES

Número de vagas: 35 vagas

Remuneração: R$ 7.350,30

Inscrições: De 18/03/2024 a 18/04/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Data da prova objetiva: 26/05/2024

Banco do Estado do Espírito Santo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano

Cargos: Analista Econômico Financeiro e Analista em Tecnologia da Informação

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Bancária e Tecnologia da Informação

Lotação: Espírito Santo

Número de vagas: 538 vagas

Remuneração: R$ 4.141,50 e R$ 5.363,81

Prazo de inscrição: 26/02/2024 a 11/04/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 19/05/2024

Prefeitura Municipal de Nova Ponte MG

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Portal Exodus

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, jurídica, tecnologia da informação, arquitetura, serviço social, ISS, contabilidade, enfermagem, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, saúde, nutrição, odontologia, PGM, psicologia, educação

Lotação: Nova Ponte, Minas Gerais

Número de vagas: 334 vagas

Remuneração: R$ 1.052,27 a R$ 8.089,95

Inscrições: 25 de março a 25 de abril de 2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 para nível superior;

R$ 60,00 para níveis técnico, médio e fundamental (completo e incompleto).

Data da prova objetiva: 19 de maio de 2024

Secretaria Municipal de Educação (SME) Ribeirão das Neves MG

Situação atual : Edital publicado

Banca organizadora: IBGP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Educação, administrativa

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 524

Remuneração de: R$ 1.840,82 a R$ 3.847,80

Inscrições: 25/03/24 a 23/04/24

Taxa de inscrição: R$ 80,00 e R$ 100,00

Data da prova objetiva: 18 de maio de 2024

Secretaria Municipal de Educação de Maricá RJ

Situação atual : Edital publicado

Banca organizadora: COSEAC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Educação

Lotação: Rio de Janeiro

Número de vagas: 326

Remuneração: de R$ 6.823,13 a R$ 9.552,38

Inscrições: 25 de março a 15 de abril de 2024

Taxa de inscrição: R$100,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 1 e 19 de maio

Sul



Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná – CRM PR

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Nosso Rumo

Cargos: Diversas

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Paraná

Número de vagas: 09 + CR

Remuneração: R$ 2.112,75 a R$ 9.390,06 + R$ 1.258,40 alimentação

Período de inscrições: 18/03/2024 até 18/04/2024

Data da prova objetiva: 19/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 58,00 e R$ 78,00

Secretaria Municipal de Saúde Florianópolis SC

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora : FURB

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Saúde, enfermagem, odontologia

Lotação: Santa Catarina

Número de vagas: 53+CR

Remuneração: de R$ 3.070,43 a R$ 18.128,65

Inscrições: 22 de março a 22 de abril de 2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 23 de junho de 2024

Norte



Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Agente fiscal, Assistente Administrativo, Advogado, Contador

Escolaridade: Nível Médio e Nível Superior

Carreiras: Administrativa, Contábil, Fiscal e Jurídica

Lotação: Amazonas

Número de vagas: 04 vagas + 141 CR

Remuneração: R$ 2.500,00 a R$ 4.426,20

Inscrições: de 28/02/2024 a 08/04/2024

Taxa de inscrição: de R$ 60,00 a R$ 70,00

Data da prova objetiva: 02/06/2024

Prefeitura Tabatinga AM

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Abaré-Ete

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, educação, saúde, enfermagem, GCM, serviço social, controle, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, jurídica, psicologia e tecnologia da informação

Lotação: Amazonas

Número de vagas: 956

Remuneração: de R$ 1.421 e R$ 2.291

Inscrições: 26 de março de 2024 ao dia 12 de abril de 2024

Taxa de inscrição: R$ 35,53 a R$ 57,27.

Data da prova objetiva: 26 de maio de 2024

Prefeitura Itaituba PA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico ou superior

Carreiras: Administrativa, jurídica, engenharia, fiscal, serviço social, educação, psicologia, serviço social, educação, fisioterapia, saúde, nutrição, arquitetura, enfermagem, farmácia e odontologia

Lotação: Pará

Número de vagas: 1.507

Remuneração de: R$ 1.272,60 a R$ 4.698,44

Inscrições: 25 de março de 2024 a 17 de abril de 2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 160,00

Data da prova objetiva: 21 de julho de 2024

Nordeste



Agência de Defesa Agropecuária da Bahia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária

Escolaridade: Ensino médio-técnico e superior

Carreiras: Administrativo

Lotação: Bahia

Número de vagas: 160 vagas

Remuneração : R$ 2.442,00 a R$ 6.513,00

Inscrições: 19/02/2024 a 04/04/2024

Taxa de inscrição: R$90,00 e R$ 140,00

Data da prova objetiva: 02/06/2024

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto QUADRIX

Cargos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização e Analista de Fiscalização.

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Natal/RN e Mossoró/RN.

Número de vagas: 135 vagas (1 imediata + 134 CR)

Remuneração: R$3.069,43 e R$7.932,03

Inscrições: De 21/02/2024 a 08/04/2024

Taxa de inscrição: De R$51,00 a R$89,00

Data da prova objetiva: 26/05/2024

Prefeitura Teixeira de Freitas BA

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Notus Instituto

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, enfermagem, jurídica, serviço social, educação, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e odontologia

Lotação: Bahia

Número de vagas: 52+ 672CR

Remuneração de: R$ 1.412,00 a R$ 3.228,77

Inscrições: 20/03/2024 a 07/04/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 140,00

Data da prova objetiva: 12/05/2024

Câmara de Maceió AL

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativa, legislativa e jurídica.

Lotação: Alagoas

Número de vagas: 54 vagas

Remuneração: de R$ 5.000 a R$ 37.431

Inscrições: 26 de março a 17 de abril

Taxa de inscrição: R$ 175,00 a R$ 200,00

Data da prova objetiva: 2 de junho

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN

Carreiras: Administrativo, TI

Lotação: Rio Grande do Norte

Número de vagas: 18 vagas

Remuneração: R$2.640 a R$11.880

Inscrições: 29.03 a 25.04.2024

Taxa de inscrição: R$90,00 e R$120,00

Data da prova objetiva: 02.06.2024

Centro-oeste

Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE GO)

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: Analista de Controle Externo

Escolaridade: nível superior

Carreiras: controle

Lotação: Goiás – GO

Número de vagas: 52 vagas

Remuneração: R$12.006,97

Inscrições: 26/02/2024 a 08/04/2024

Taxa de inscrição: R$195,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Guarda Civil Municipal Cristalina GO