Kraft Heinz está com vagas abertas para programa de estágio 2023; não há exigência de inglês

A Kraft Heinz, multinacional do ramo de alimentos e detentora das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio 2023.

Uma das novidades deste ano é que, além das ferramentas tradicionais, influenciadores do nicho como o perfil do Instagram “Festa da Firma'' e Vitor Martins, eleita pelo LinkedIn como Top Voice Carreira, foram convidados a participar da divulgação do programa de estágio Kraft Heinz 2023.

“Entendermos como a nova geração consome novos conteúdos e informações é muito importante para mantermos um diálogo ativo com eles", diz Caroline Dias, Diretora de People da Kraft Heinz Brasil.

Quem pode se inscrever no programa de estágio Kraft Heinz 2023?

A empresa busca universitários que tenham vontade de se desafiar e ir além em um ambiente de muita autonomia e desenvolvimento.

A previsão de conclusão de curso dos candidatos deve ser em dezembro/2023 e não há restrição ou distinção de curso ou instituição. Também não há exigência de inglês.

O programa oferecerá vagas de estágio com postos de trabalho em duas localidades: São Paulo (SP), no escritório da multinacional, e Nerópolis (GO), onde ficam 2 das fábricas da companhia.

Quais os benefícios que a Kraft Heinz oferece?

Além de uma jornada de desenvolvimento focada em habilidades socioemocionais e metodologias de projeto, os futuros estagiários ainda terão benefícios como:

vale-refeição para as vagas de São Paulo;

restaurante para as vagas de Nerópolis;

vale-alimentação;

vale-transporte;

planos de saúde e odontológico;

seguro de vida;

Gympass;

Programa Viva Bem (que oferece auxílio psicológico, social e financeiro);

day off no aniversário.

Como se inscrever no programa de estágio Kraft Heinz 2023?

Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de outubro no site da do programa.

