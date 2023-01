Instituto PROA está com 25 mil vagas para curso on-line e gratuito prepatório para primeiro emprego

O Instituto PROA está com 25 mil vagas para um curso on-line e gratuito de profissionalização voltado para jovens de 17 a 22 anos.

Uma novidade é que, em 2023, o PROA passa a oferecer seus cursos profissionalizantes também para os jovens dos estados de Minas Gerais e Paraná, além dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As vagas são exclusivas para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas. Serão destinadas 13 mil para o Estado de São Paulo; 6 mil para o Estado do Rio de Janeiro; 2 mil para Minas Gerais; 2 mil para o Rio Grande do Sul; mil vagas para o Paraná e mil para Santa Catarina.

Para Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, ampliar essas vagas é, antes de tudo, acreditar no potencial de jovens que buscam apoio na conquista do primeiro emprego. De acordo com o último levantamento do IBGE, a taxa de desocupação entre jovens de 18 a 24 anos é de mais de 23%.

“Além do esforço governamental, é preciso uma mobilização do setor privado e de ONGs, que são importantes para que haja maior oferta de cursos voltados ao mercado e postos de trabalho destinados a esses públicos, queremos ser o apoio nessa fase tão importante do início da vida adulta, qualificando, desenvolvendo e oferecendo oportunidades reais. Esse é o nosso comprometimento”, afirma.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no site do PROA, depois responder a um teste básico de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos, que preparam os alunos para o primeiro emprego.

Os temas são: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. São 7h30 de aulas on-line por semana, cerca de 1h30 por dia, além de encontros remotos semanais mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. Em 2023 serão três turmas - janeiro, maio e setembro.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.