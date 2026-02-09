IA domina os comerciais do Super Bowl 2026 e sinaliza uma virada histórica na publicidade

O Super Bowl de 2026 marcou um momento decisivo na história da publicidade. Mais do que celebridades, humor ou nostalgia, a inteligência artificial assumiu o protagonismo nos intervalos comerciais do evento, sinalizando uma mudança estrutural na forma como campanhas são criadas, distribuídas e gerenciadas.

Anúncios desenvolvidos total ou parcialmente com IA ocuparam espaço nobre na transmissão e reforçaram a percepção de que a tecnologia deixou de ser coadjuvante para se tornar peça central da indústria.

Marcas como Artlist, Anthropic, Meta e Google investiram em anúncios baseados em inteligência artificial durante o Super Bowl de 2026, enquanto a tecnologia também foi usada nos bastidores para otimizar intervalos comerciais e estratégias de mídia. As informações foram retiradas de Forbes.

A inteligência artificial sai dos bastidores

Nos últimos anos, a IA vinha sendo usada principalmente para acelerar processos de produção publicitária, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. Em 2026, esse papel mudou.

De acordo com Vineet Mehra, CMO da Chime, a tecnologia passou a atuar como um verdadeiro “copiloto do marketing moderno”, participando não apenas da criação dos anúncios, mas também da adaptação das mensagens após a veiculação.

A inteligência artificial passou a monitorar sinais culturais, ajustar comunicações em tempo real e orquestrar experiências em múltiplos canais. Isso inclui desde redes sociais até plataformas digitais e sistemas de CRM, ampliando o impacto das campanhas muito além dos tradicionais 30 segundos na televisão.

O Super Bowl como teste definitivo

Para Mehra, o Super Bowl representa o ambiente mais desafiador possível para essa transformação. O evento é descrito como “ao vivo, barulhento e extremamente rápido”, exigindo decisões imediatas e capacidade de resposta em tempo real. Nesse cenário, as marcas que se destacam não são apenas aquelas com o melhor filme publicitário, mas as que conseguem transformar o anúncio em uma narrativa contínua de marca.

A publicidade deixa de ser um momento isolado e passa a funcionar como um sistema integrado, capaz de evoluir conforme o público reage. A inteligência artificial se torna o elo que conecta criatividade, performance e escala.

Artlist e a quebra das barreiras de produção

Um dos exemplos mais emblemáticos citados na reportagem é o da Artlist, plataforma de criação de vídeos com IA. A empresa produziu três comerciais de qualidade televisiva em apenas cinco dias, utilizando suas próprias ferramentas. Cada anúncio custou apenas alguns milhares de dólares para ser produzido, um valor muito inferior aos milhões tradicionalmente investidos em campanhas do Super Bowl.

Shahar Aizenberg, CMO da Artlist, afirma que o objetivo era demonstrar que a barreira entre uma boa ideia e uma produção de alto nível “oficialmente desapareceu”. A IA teria transformado um processo antes lento e linear em um modelo circular, no qual ideação e execução acontecem simultaneamente.

Redução de custos e novos modelos criativos

A Artlist afirma ter registrado uma redução de cerca de 90% nos custos tradicionais de produção. Esse ganho altera profundamente a lógica do mercado publicitário, tornando o maior palco da propaganda global acessível a empresas que antes não conseguiriam competir nesse espaço.

A possibilidade de testar, iterar e lançar múltiplas versões de um anúncio em poucas horas cria um novo ambiente criativo, mais experimental e menos dependente de grandes apostas únicas.

Além da criação dos anúncios, é importante destacar o papel crescente de agentes de IA após a veiculação das campanhas. Segundo Mehra, grande parte do trabalho acontece fora da TV: atualização de experiências digitais, monitoramento de reações sociais, gestão de comunidades e respostas em tempo real.

