Hurb está com 60 vagas de emprego abertas; há opções em home office

Na contramão da crise, o Hurb, plataforma de viagens online, dobrou seu número de funcionários desde o ano passado.

Foram cerca de 530 contratações que empresa de tecnologia realizou desde janeiro de 2022, entre efetivação de estagiários e funcionários temporários, considerando também o número de profissionais admitidos nos regimes CLT e como pessoa jurídica.

Mesmo assim, ainda há 60 oportunidades de emprego abertas, que devem ser consolidadas até o início de 2023, em áreas como Produto, Financeiro, Facilities e mais.

O volume de novos funcionários (103% a mais do que em 2021) reflete o crescimento da empresa em 2022, que já ultrapassou a meta inicial de 30%. Contudo, outro fator leva o Hurb a ser valorizado no mercado pelo ambiente de trabalho.

A prática do employer branding, termo usado para definir campanhas que buscam gerar uma percepção positiva sobre seu ambiente de trabalho, contribui para atrair mão de obra qualificada, despertando engajamento e desejo entre aqueles que buscam oportunidades no mercado.

Mais de 90 mil pessoas se inscreveram diretamente para as vagas abertas pelo Hurb entre janeiro e dezembro. E a empresa realizou aproximadamente 280 processos seletivos para todas as 17 áreas da empresa.

O pico no número de aplicações aconteceu em junho, quando a empresa recebeu 18.035 currículos, recorde histórico em uma jornada de quase doze anos em atividade. Tecnologia, Ciência de Dados, Design e Produto são os setores que se destacam pelo volume de aplicantes, devido a valorização desses conhecimentos no mercado.

Sobre o perfil do colaborador do Hurb, a Head de People, Bruna Zonis afirma: “Buscamos pessoas que desafiam o senso comum, que consigam propor soluções inovadoras para problemas complexos ou do dia-a-dia, que estejam em uma busca constante por desenvolvimento e que sempre coloquem as pessoas em primeiro lugar, alinhados aos valores da empresa, como it's all about people".

Salário transparente

No último mês, a empresa disponibilizou publicamente informações sobre os salários dos diferentes cargos da empresa no portal Hurb Transparency. Por meio dele, os interessados nas oportunidades podem consultar a remuneração e conferir as possibilidades de crescimento dentro do Hurb.

A Hurb empresa benefícios como auxílio home-office, Self Growth e programas de incentivo à educação. Para mais informações sobre as vagas abertas no momento e para participar de algum processo seletivo do Hurb, basta acessar aqui.

