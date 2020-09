Home office acelera processo de digitalização das empresas

A pandemia da covid-19 está servindo como um catalizador do processo de digitalização nas empresas. E uma das mudanças mais significativas dessa evolução tem sido a adoção massiva do home office. Segundo a consultoria IDC, 62,8% das empresas no Brasil estão empregando um modelo de trabalho dinâmico e reconfigurável e 52,4% estão conectando organizações e indivíduos, independentemente de sua localização, situação ou contexto.

A tendência é a prática se tornar permanente, já que tanto empresas quanto funcionários apoiam a mudança. O estudo Tendências de Marketing e Tecnologia 2020: Humanidade Redefinida e os Novos Negócios, da Fundação Getulio Vargas (FGV), mostrou que 30% das empresas brasileiras devem manter o home office em sua jornada de trabalho após a pandemia.

Já uma pesquisa da Robert Half, empresa global de consultoria de recursos humanos, revelou que 67% dos profissionais entrevistados perceberam que é possível executar as tarefas remotamente e 49% consideram que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal melhorou sem o deslocamento para o trabalho.

No entanto, conectar os funcionários para que trabalhem em locais separados, mas de forma colaborativa e eficaz, exige tecnologias eficientes e seguras. Afinal, não dá para a rede ficar “travando” ou correr o risco de informações sigilosas se perderem no fluxo de trocas internas e externas.

Ferramentas

Nesse cenário, as tecnologias têm se mostrado importantes aliadas na busca por soluções para as situações inéditas que as companhias enfrentam com a quarentena. Na esteira do trabalho remoto, vieram serviços complementares, como reuniões por videoconferência e ferramentas colaborativas.

A Oi Soluções, por exemplo, oferece ferramentas que agilizam o processo de transformação digital das empresas por meio de soluções de TI de diversos parceiros que ajudam o cliente a colocar seu negócio em uma realidade mais digital.

Com um atendimento consultivo e customizado, a Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo, disponibiliza serviços de segurança, internet das coisas, big data e analytics, cloud e data center, colaboração, aplicações digitais e serviços gerenciados, além de dados, internet e voz.

Especificamente para o trabalho remoto, a Oi Soluções disponibiliza o Oi Smart Office, que possibilita novas condições de trabalho para o mundo corporativo no formato da casa, como extensão segura do escritório. Com ele, as empresas conseguem manter as operações remotas de forma segura e gerenciada.

“Com o Oi Smart Office, a Oi Soluções visa facilitar os negócios dos clientes corporativos públicos e privados, de todas as verticais de atuação, contribuindo para a produtividade e para a redução de custos com a preocupação da segurança cibernética”, aponta Adriana Viali, head da Oi Soluções.

Ele funciona como uma solução integrada de escritório virtual seguro que responde a todas as necessidades executivas do dia a dia, como plataformas de colaboração, conectividade, segurança e VPN corporativa (rede privada virtual), independentemente do local da jornada de trabalho dos funcionários, o anywherework.

Na prática, esse conjunto de plataformas, contratado como serviço, permite às empresas realizar reuniões remotas com até 100 colaboradores por meio de tecnologias de conferência web (conexão de áudio e vídeo real time, compartilhamento de arquivos e gravação das reuniões) com conectividade de alta velocidade. Além disso, a solução conta com a possibilidade de locação de notebook, incluindo logística e suporte, o que permite que o colaborador seja produtivo mantendo o padrão de segurança da empresa.

Segurança

Como muitas empresas tiveram de deixar seus colaboradores trabalharem de casa de um dia para o outro, segurança acabou sendo delegada apenas para um segundo momento. Porém, essa questão é fundamental para o trabalho remoto.

“Com o aumento da adoção do home office pelas empresas por causa da pandemia de covid-19, a Oi Soluções detectou a necessidade de atualizar sua plataforma Oi Smart Office trazendo camadas essenciais de segurança”, afirma Adriana.

Agora, o serviço de home office da Oi Soluções disponibiliza DNS Security, solução que provê navegação web segura em tempo real. Ela analisa, identifica e impede a ação de agentes maliciosos, por meio da avaliação de padrões comportamentais e atividades da internet a partir da camada IP (protocolo de comunicação usado entre todas as máquinas em rede para encaminhamento dos dados) e DNS. Além disso, o Oi Smart Office oferece autenticação multifator, que estabelece uma ação de dupla confirmação de autenticidade do usuário que efetua o logon.

Em função da transformação digital nas companhias, por exemplo, a digitalização do atendimento e de vendas, a demanda por soluções de segurança teve um aumento significativo, dada a necessidade de replicar a proteção do ambiente corporativo no modelo home office. Em função dessa demanda, a Oi Soluções registrou um crescimento de 132% em vendas de soluções de segurança no período de abril e maio em comparação com a média do primeiro trimestre deste ano, período pré-covid.