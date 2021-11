Fundação Obama oferece bolsas de estudo em universidades dos EUA

Mariane Roccelo, do portal Estudar Fora

A Fundação Obama, organização criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua esposa e advogada, Michele Obama, promove anualmente as Obama Foundation Scholars, bolsas de estudo voltadas para jovens líderes de todas as partes do mundo.

A edição deste ano acaba de abrir as inscrições para estudantes internacionais e custeará um programa imersivo na Universidade de Columbia.

As Obama Scholars fornecem bolsas integrais para líderes comprometidos em trabalhar coletivamente para resolver os maios desafios contemporâneos, além de “criar um network global que ultrapasse áreas e fronteiras”, informa o site oficial da iniciativa (disponível aqui). O objetivo das bolsas é que, após a formação, esses líderes voltem para seus países de origem e implementem novas ações para geração de impactos positivos.

O que as Obama Foundation Scholars oferecem

Ambas as bolsas da Obama Foundation oferecem duas opções de programas, um para a Universidade de Columbia e outro para a de Chicago. Entretanto, apenas a edição de Columbia está disponível para estudantes de qualquer instituição do mundo. As bolsas para a Universidade de Chicago são voltadas apenas para quem está cursando o último ano de mestrado na própria instituição.

Assim, as bolsas para a Universidade de Columbia oferecem um treinamento com duração de um ano letivo, que começa em agosto e termina em maio, e incluem atividades em período integral. Confira neste link (disponível aqui) mais informações sobre a iniciativa.

Obama Foundation Scholars na Universidade de Columbia

Para se inscrever no programa da Universidade de Columbia, é necessário comprovar experiência em liderança em uma comunidade, região ou país, que demonstre comprometimento em voltar para sua região após o programa e que tenha realizado contribuições significativas para suas áreas.

Além disso, é necessário apresentar fluência em inglês (TOEFL, IELTS ou Duolingo English Test), duas cartas de recomendação e ter inclinação para desenvolver atividades de impacto positivo para o futuro.

O programa da Columbia inclui:

Seminários semanais de assuntos atuais de relevância;

Workshops de desenvolvimento profissional e pessoal;

Aprendizagem experimental;

Planejamento do curso auditável;

Uma “série de palestrantes sobre liderança inovadora”;

Parceria com um conselheiro docente de Columbia;

Subsídios mensais para custos de vida em Nova York;

Moradia;

Cobertura de todos os custos da universidade;

Seguro Saúde;

Despesas com viagens de ida e volta.

Para se inscrever, é necessário completar o formulário de aplicação online (disponível aqui), e enviar um currículo vitae, com um resumo da carreira, histórico acadêmico e comprovantes.

A inscrição também demanda o envio de um “video statement“, no formato de personal statement (depoimento pessoal), que tenha duração máxima de 3 minutos. Os vídeos podem ser publicados no Youtube ou Vimeo, e os participantes devem enviar o link no formulário.

Mais informações sobre o programa na Universidade de Columbia neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 22 de dezembro.

"Fundação Obama busca líderes para passar um ano com tudo pago na Columbia University" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

