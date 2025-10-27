‘Eu precisava montar um escritório do meu jeito’: o advogado que transformou propósito em gestão

Desde jovem, Henrique Malerba sabia que queria empreender. Ainda na infância, trabalhando na loja do avô, descobriu o prazer de se comunicar e vender, algo que, segundo ele, despertou seu gosto por criar conexões e ajudar pessoas.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Henrique também é mestre em Direito Tributário e Empresarial pela Universidade de Aix-Marseille, na França, onde estudou por meio de uma bolsa de excelência concedida pelo governo francês. É ainda especialista em Contabilidade, Gestão Fiscal e Financeira, além de Compliance.

Hoje, ele é sócio-fundador do escritório Malerba Sessa Advogados, com foco em Direito Empresarial.

O início de uma jornada empreendedora

Durante a graduação, Henrique passou por diversas áreas do Direito até se encontrar no campo tributário. “Eu percebia que as empresas de médio porte, principalmente as de governança familiar, careciam bastante de um serviço jurídico de qualidade”, afirma.

Foi daí que surgiu a ideia de criar um modelo de atuação que unisse excelência técnica e proximidade com o cliente.

Depois de trabalhar em grandes escritórios, decidiu criar o próprio negócio ao lado do sócio Rafael Sessa, com a proposta de oferecer o mesmo padrão de excelência dos grandes escritórios, mas adaptado a outra realidade. “Eu precisava montar um escritório do meu jeito, tentando resolver o que eu via como problemático”, explica.

Quando o aprendizado se torna transformação

Henrique conheceu o curso Liderança Transformadora por indicação de um amigo e mentor, que já havia participado do programa. “Ele me falou: ‘acho que você tem perfil, vai ser bom para o seu networking e vai te ajudar a ganhar visão’”, lembra.

Ao ingressar na formação, o advogado buscava ferramentas para estruturar o crescimento do escritório e fortalecer sua atuação como líder. “Eu já tinha feito algumas mentorias, mas nunca tinha visto tudo de forma tão sistematizada e técnica”, afirma.

“O curso me colocou em contato com pessoas de diferentes contextos, mas que buscavam o mesmo objetivo: o crescimento pessoal e profissional por meio da liderança”, Henrique complementa.

Para Henrique, a experiência trouxe clareza sobre o papel do líder dentro de uma organização.

"Eu percebia que, se você aplicasse os métodos que eram passados e validados por professores de faculdades renomadas, as coisas se tornariam muito mais fáceis. E, além de mais fáceis, eu poderia talvez humanizar um pouco mais a minha empresa" Henrique Malerba, sócio-fundador do escritório Malerba Sessa Advogados

O Salto: quando propósito e gestão se encontram

No curso, um dos momentos marcantes é o Salto, etapa em que os participantes colocam um projeto em prática. Henrique aproveitou essa fase para revisar os processos internos do escritório.

“Para mim, o Salto foi muito mais qualitativo do que quantitativo”, afirma. “Usei o projeto para qualificar os processos internos do escritório. Foi quando entendi que, para chegar onde eu queria, precisaria refinar muita coisa”, ele complementa.

Durante o exercício, ele teve contato com a obra Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, leitura que, segundo Henrique, ajudou a consolidar sua visão de liderança e a capacidade de mobilização de pessoas em busca de um propósito.

“A única forma de unir todas as pessoas em torno de um mesmo objetivo é fazer todo mundo entender o porquê de termos criado o escritório há nove anos e onde iremos chegar”, ele conta.

Liderar com propósito

Hoje, o Malerba Sessa Advogados conta com uma equipe de 14 pessoas. Henrique segue conduzindo o escritório com foco em governança, transparência e crescimento sustentável. “A gente já buscava princípios de governança, coisas que pudessem realmente transformar a vida das pessoas”, afirma.

Segundo ele, o curso o ajudou a estruturar esses valores e a reforçar o propósito que orienta o time.

