Este é o truque de Bill Gates para aprender mais enquanto lê

Bill Gates, o bilionário cofundador da Microsoft, é conhecido por ser um leitor voraz e por suas boas recomendações de leitura a cada ano. E agora ele também revelou seu método para aprender mais com suas inúmeras leituras.

Nesta semana, Gates foi ao Reddit, fórum de conversas entre comunidades online, para comentar sobre seu hábito de leitura. Ele escreveu: “Durante as férias, eu leio 3 horas por dia, então consigo completar muitos livros”.

Esse é só mais um dos diversos hábitos que o bilionário tem para conseguir ler mais. Em entrevista para o site americano Quartz, ele já revelou que não começa livros que sabe que não vai terminar e que ainda prefere as edições de papel.

E ele reforçou pelo Reddit o truque que desenvolveu para se certificar de que está realmente concentrado e aprendendo com os livros, especialmente quando lê obras de não-ficção, algumas de suas favoritas.

“Eu só faço notas em cerca de 20% dos livros que leio. Levo duas vezes mais tempo quando escrevo notas, mas para muitos livros isso é essencial para meu aprendizado”, escreveu ele.

Gates adora leituras sobre ciência, biografias e grandes problemas da sociedade atual, como mudanças climáticas e doenças. Assim, para acompanhar toda a informação que ele vorazmente consome (segundo sua esposa, Melinda, ele lê cerca de 150 páginas por hora), as anotações ajudam a fixar o conhecimento.

Para muitos amantes dos livros, usar as margens do papel para anotações pode parecer um grande pecado. No entanto, o bilionário e a ciência estão do lado desse hábito. Em 2014, a Association for Psychological Science publicou um estudo sobre como tomar notas à mão ajuda a lembrar informações conceituais no longo prazo.

“Para mim, fazer anotações me assegura que realmente estou pensando no que está escrito”, falou ele em 2019.

Uma dica final do bilionário: reserve uma hora do seu tempo para dedicar à leitura. “Não dá para ler [assuntos complexos] cinco minutos aqui e 10 minutos ali. Matérias de revista ou vídeos do Youtube cabem nesse tempo. Então, toda noite eu leio por pouco mais de uma hora para ter progresso”.

Confira 5 livros que Bill Gates já recomendou ao longo dos anos sobre carreira, desenvolvimento pessoal e negócios:

Mindset: a nova psicologia do sucesso, da Carol S. Dweck

The Myth of the Strong Leader, de Archie Brown

Aventuras empresariais, de John Brooks

A estrada para o caráter, de David Brooks

Stress Test: Reflections on Financial Crises, de Timothy F. Geithner