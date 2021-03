UBS quer até três dias de trabalho remoto por semana e ampliar diversidade

A unidade do UBS nas Américas avalia algumas mudanças após o feedback de funcionários sobre questões como diversidade, flexibilidade de trabalho e envolvimento com a comunidade.

O banco busca se engajar mais com comunidades sub-representadas em resposta a solicitações de funcionários, disse Tom Naratil, corresponsável global de gestão de patrimônio do UBS. O banco planeja aprofundar os esforços por meio de iniciativas como o programa de educação financeira que atualmente conduz em comunidades de renda baixa a média, disse o executivo.

“Vemos uma porcentagem maior de nossa base de funcionários que quer que falemos sobre questões sociais. E não apenas falar sobre isso, mas agir sobre isso”, disse Naratil. “A tendência geral é geracional.”

Os funcionários também indicaram ao banco que desejam mais tempo para a vida pessoal e, em particular, as mulheres buscam maior flexibilidade para trabalhar em casa, de acordo com Naratil. O banco quer responder com mudanças para que possa ajudar a reter talentos, disse.

“A maioria gostaria de trabalhar remotamente dois a três dias por semana”, disse Naratil. “Isso não parece muito irracional. E se isso puder ajudar as pessoas sentirem que estão conseguindo equilibrar melhor suas vidas e nos tornar um melhor empregador, vamos fazer isso”, afirmou.

O UBS também divulgou informações sobre diversidade pelo segundo ano e aumentou a transparência com a divulgação de dados anuais sobre promoções, retenção e contratação em todas as categorias.

E, embora os números ainda chamem a atenção - os negros respondem por menos de 4% da força de trabalho e menos de 40% são mulheres -, os dados melhoraram desde 2019 em quase todos os níveis. Os números de retenção melhoraram em quase todos os cargos, exceto para consultores financeiros, onde há menos mulheres e minorias do que há um ano.