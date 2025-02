Esta habilidade ‘automaticamente lhe dará uma vantagem’ no mercado, diz especialista

Uma habilidade está redefinindo o mercado de trabalho. Empresas ao redor do mundo correm para acompanhar essa revolução. Universidades também estão desesperadas expandindo suas ofertas acadêmicas com cursos e graduações focadas nessa competência. Estamos falando, é claro, da inteligência artificial.

Se antes a IA era território exclusivo dos engenheiros de software, hoje não é mais. Profissionais das mais diversas áreas, como comunicação, engenharia, direito, educação e saúde, são incentivados a dominar a nova tecnologia.

“Se você atua em qualquer função minimamente ligada à tecnologia, um diploma em IA pode ser um diferencial”, afirma Valerie Workman, diretora de engajamento de talentos do site Handshake e autora do livro Quantum Progression: The Art & Science of Career Advancement in the Age of AI.

O motivo? Simples. A inteligência artificial já permeia praticamente todas as indústrias. De bancos a estúdios de cinema, empresas estão usando algoritmos para automatizar tarefas, personalizar serviços e aumentar a sua eficiência. Quem entende como aplicar IA à sua área de atuação sai na frente.

O mercado está sedento por especialistas

A demanda por profissionais com domínio de IA generativa está disparando.

Um estudo recente do Indeed Hiring Lab revelou que as vagas de emprego mencionando essa habilidade mais que triplicaram entre 2023 e 2024.

Setores como análise de dados e desenvolvimento de software seguem liderando as contratações, mas a IA já está mudando o jogo em áreas inesperadas, como mídia, comunicação e jurídico. Veja algumas aplicações:

No jornalismo, ferramentas baseadas em IA ajudam a gerar conteúdo, analisar tendências e otimizar a distribuição de notícias.

Em escritórios de advocacia, a tecnologia é usada para revisar contratos e prever desfechos de processos com base em análise preditiva.

Na educação, plataformas de IA personalizam o ensino, adaptando conteúdos ao ritmo de aprendizado dos alunos e oferecendo tutoria.

Para o varejo, algoritmos analisam padrões de compra para prever estoques, personalizar recomendações e otimizar preços em tempo real.

Em times de RH, sistemas baseados em IA automatizam triagens de currículos, realizam entrevistas iniciais por chatbot e analisam perfis para encontrar os candidatos mais compatíveis com as vagas.

A mensagem é clara: entender e saber como aplicar a inteligência artificial já não é apenas um diferencial – está se tornando um requisito.

Carreira em IA: como dar o primeiro passo?

Para aqueles que desejam acompanhar a transformação e dar os primeiros passos em direção ao mundo da inteligência artificial, EXAME e Saint Paul apresentam o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento que vai dar acesso de forma exclusiva às quatro aulas introdutórias do MBA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes Fernandes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor. Para participar, basta possuir diploma de graduação completa em qualquer área do conhecimento.

Outra boa notícia é que o valor para participar do treinamento sai por apenas R$ 37. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo botão abaixo.

