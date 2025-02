Esse empresário desafiou Wall Street e lucrou € 340 bi: ‘Se você tem dinheiro, o tempo é um amigo’

Bernard Arnault é indiscutivelmente um dos empresários mais estratégicos da atualidade. Não é à toa que já chegou a ocupar a cadeira do homem mais rico do mundo.

Ao longo dos anos, Arnault não só conquistou uma fortuna imensa, mas também dominou um mercado altamente competitivo com a LVMH.

Se você não reconhece esse nome, talvez esteja mais familiarizado com as marcas que pertencem à holding, como: Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Moët & Chandon e tantas outras de moda, cosméticos e bebidas que compõem o maior aglomerado de luxo do mundo - avaliada em mais de 340 bilhões de euros.

Mas o que está por trás de tanto sucesso? Simples: o perfil ambicioso e a perspicácia financeira para o crescimento do negócio.

Arnault sempre soube identificar oportunidades de investimento e utilizar a alavancagem financeira para fazer aquisições que expandiram exponencialmente o seu império.

DESCUBRA AS MAIORES ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS PARA ALAVANCAR NEGÓCIOS COM O PRÉ-MBA EM FINANÇAS DA EXAME E SAINT PAUL

A técnica de "leverage buyout" e o brilhantismo de Arnault

Ele transformou a percepção da indústria de luxo, tirando-a da visão tradicional de produtos artesanais e a projetando como um setor global de prestígio.

Com sua visão, ele não só modernizou o conceito de luxo, mas também levou as marcas da LVMH para um público global, ultrapassando as fronteiras da França.

Mas quem pensa que o luxo cresceu por conta do marketing, não vê o que está por trás das cortinas. Foi o brilhantismo financeiro de Arnauld que o permitiu expandir a LVMH.

A sua principal estratégia para transformar a companhia foi através da aquisição de marcas icônicas e investimentos estratégicos. Grande parte do sucesso dessa estratégia se deve ao domínio de uma técnica financeira chamada Leverage Buyout, em português podemos traduzir como “aquisição alavancada”.

APRENDA AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA SE TORNAR UMA LIDERANÇA NAS FINANÇAS EM TREINAMENTO EXCLUSIVO DA EXAME E SAINT PAUL

Com um profundo conhecimento em finanças, Arnault usou essa estratégia de maneira brilhante, adquirindo marcas de luxo e aumentando o valor de cada uma delas com uma gestão eficiente e focada no longo prazo.

Sua habilidade em negociar financiamentos vantajosos e implementar estratégias de crescimento foi fundamental para seu sucesso, consolidando sua reputação como "gênio das finanças".

Em uma frase atribuída a ele: "Se você tem dinheiro, o tempo é um amigo", Arnault reflete sua mentalidade estratégica, que combina paciência e confiança em que as aquisições alavancadas trariam sucesso a longo prazo.

Estratégias financeiras são cruciais para profissionais corporativos

O case de Bernard Arnault e a LVMH exemplifica como o conhecimento financeiro pode ser crucial para o crescimento de uma empresa. A habilidade em identificar oportunidades e usar estratégias adequadas pode ser a chave para o sucesso em mercados altamente competitivos.

Este é apenas um dos cases apresentados em detalhes no pré-MBA em Finanças Corporativas, promovido pela EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo.

CONFIRA: TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL PREPARA PROFISSIONAIS PARA SE TORNAREM LÍDERES FINANCEIROS NO MERCADO

Além do estudo deste case, outros inéditos também são apresentados a fundo, como NutriVida, a fusão da Cobasi e Petz e as estratégias de Jorge Paulo Lemann, já considerado o segundo homem mais rico do Brasil

O pré-MBA em Finanças Corporativas está com matrículas abertas e você pode se tornar um novo aluno com o investimento único de apenas R$37,00.

Pré-MBA em Finanças Corporativas prepara profissionais para o mercado de trabalho

Esse treinamento online oferece uma imersão nas estratégias financeiras que movem grandes corporações. São 4 aulas que contam com toda a expertise do professor Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira, sendo a última ao vivo em que você poderá interagir e tirar todas as suas dúvidas.

CLIQUE AQUI PARA CONHECER O PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS DA EXAME EM CONJUNTO COM A SAINT PAUL

Esta é uma oportunidade para ampliar seu conhecimento em finanças corporativas e se destacar no mercado. Ao se inscrever, o aluno ainda recebe bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

Para conhecer todos os detalhes e garantir a sua vaga, basta clicar no botão abaixo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS DA EXAME E SAINT PAUL