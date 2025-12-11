Esses sete pensamentos podem enfraquecer a sua liderança — e você não sabia

Líderes que travam na carreira nem sempre são barrados por processos lentos ou falta de recursos. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo vem de crenças limitantes silenciosas que moldam escolhas, comportamentos e relações.

Identificar esses bloqueios internos é essencial para recuperar confiança, clareza e produtividade. A seguir, veja os sete bloqueios internos mais comuns. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

1. 'Eu preciso estar envolvido'

A ideia de que o líder deve participar de tudo leva à microgestão, reduz autonomia e dificulta o fluxo natural das decisões.

2. 'Eu preciso disso agora'

Essa noção cria urgência artificial, aumenta erros e gera desgaste contínuo, sabotando a produtividade da equipe.

3. 'Eu sei que estou certo'

A suposição de que apenas o próprio líder tem as melhores respostas sufoca colaboração e limita inovação.

4. 'Eu não posso cometer um erro'

Esse pensamento, ligado ao perfeccionismo, paralisa decisões e impede avanços mais ágeis e assertivos.

5. 'Se eu consigo, você também consegue'

Essa expectativa cria cobranças irreais, desconsiderando diferenças de ritmo, experiência e estilo de trabalho.

6. 'Eu não posso dizer não'

A impressão de que é preciso aceitar tudo destrói prioridades e compromete a gestão saudável do tempo.

7. 'Eu não pertenço a este lugar'

A sensação de inadequação reforça o impostor e reduz influência, prejudicando a segurança para se posicionar e crescer.

