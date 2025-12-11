Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esses sete pensamentos podem enfraquecer a sua liderança — e você não sabia

Como pensamentos enraizados limitam decisões, carreira e resultados

Pensamentos (Thinkstock/Thinkstock)

Pensamentos (Thinkstock/Thinkstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05h00.

Líderes que travam na carreira nem sempre são barrados por processos lentos ou falta de recursos. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo vem de crenças limitantes silenciosas que moldam escolhas, comportamentos e relações.

Identificar esses bloqueios internos é essencial para recuperar confiança, clareza e produtividade. A seguir, veja os sete bloqueios internos mais comuns. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

1. 'Eu preciso estar envolvido'

A ideia de que o líder deve participar de tudo leva à microgestão, reduz autonomia e dificulta o fluxo natural das decisões.

2. 'Eu preciso disso agora'

Essa noção cria urgência artificial, aumenta erros e gera desgaste contínuo, sabotando a produtividade da equipe.

3. 'Eu sei que estou certo'

A suposição de que apenas o próprio líder tem as melhores respostas sufoca colaboração e limita inovação.

4. 'Eu não posso cometer um erro'

Esse pensamento, ligado ao perfeccionismo, paralisa decisões e impede avanços mais ágeis e assertivos.

COMPREENDA OS SEGREDOS DO MODELO DE NEGÓCIOS DO VALE DO SILÍCIO: transforme sua carreira agora ao se inscrever na masterclass gratuita do empreendedor de uma empresa de tecnologia e serviços de pagamento americana que foi modelo de negócios do Vale do Silício. Garanta sua vaga gratuitamente AQUI

5. 'Se eu consigo, você também consegue'

Essa expectativa cria cobranças irreais, desconsiderando diferenças de ritmo, experiência e estilo de trabalho.

6. 'Eu não posso dizer não'

A impressão de que é preciso aceitar tudo destrói prioridades e compromete a gestão saudável do tempo.

7. 'Eu não pertenço a este lugar'

A sensação de inadequação reforça o impostor e reduz influência, prejudicando a segurança para se posicionar e crescer.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci

Mais de Carreira

Por que os 'últimos 8%' são o que definem quem cresce — e quem trava na carreira

A aposta de US$ 3 bilhões que transformou o YouTube infantil em um negócio global

Os quatro erros logístico que pode arruinar sua operação — mesmo com um bom plano de negócios

Dois erros que podem estagnar sua liderança — e como evitá-los desde o início

Mais na Exame

Mercados

'Ressaca' do Copom e auxílio-desemprego nos EUA: o que move os mercados nesta quinta

Carreira

Por que os 'últimos 8%' são o que definem quem cresce — e quem trava na carreira

Esporte

Alemanha terá mulher pela 1ª vez mulher na presidência de um clube de elite

Brasil

Senado aprova PL Antifacção; texto volta à Câmara