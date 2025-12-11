Esses sete pensamentos podem enfraquecer a sua liderança — e você não sabia

Pensamentos (Thinkstock/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05h00.
Líderes que travam na carreira nem sempre são barrados por processos lentos ou falta de recursos. Muitas vezes o verdadeiro obstáculo vem de crenças limitantes silenciosas que moldam escolhas, comportamentos e relações.
Identificar esses bloqueios internos é essencial para recuperar confiança, clareza e produtividade. A seguir, veja os sete bloqueios internos mais comuns. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.
A ideia de que o líder deve participar de tudo leva à microgestão, reduz autonomia e dificulta o fluxo natural das decisões.
Essa noção cria urgência artificial, aumenta erros e gera desgaste contínuo, sabotando a produtividade da equipe.
A suposição de que apenas o próprio líder tem as melhores respostas sufoca colaboração e limita inovação.
Esse pensamento, ligado ao perfeccionismo, paralisa decisões e impede avanços mais ágeis e assertivos.
Essa expectativa cria cobranças irreais, desconsiderando diferenças de ritmo, experiência e estilo de trabalho.
A impressão de que é preciso aceitar tudo destrói prioridades e compromete a gestão saudável do tempo.
A sensação de inadequação reforça o impostor e reduz influência, prejudicando a segurança para se posicionar e crescer.
