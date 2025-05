Na Prática: a iniciativa que está transformando a trajetória de milhares de jovens brasileiros

Escolher uma carreira, construir uma trajetória de impacto e se destacar em um mercado competitivo são desafios reais enfrentados por jovens em todo o Brasil.

Pensando nisso, a Fundação Estudar criou o Na Prática, uma plataforma que conecta juventude e propósito por meio de desenvolvimento pessoal, capacitação profissional e oportunidades reais no mercado de trabalho.

Mais do que um projeto educacional, o Na Prática é um verdadeiro movimento. Sua missão é clara: empoderar universitários e recém-formados com as ferramentas e o conhecimento necessários para tomarem decisões conscientes sobre suas carreiras e se tornarem protagonistas da própria história.

E a visão vai além — contribuir para a formação de lideranças transformadoras, capazes de gerar impacto positivo no país.

Um ecossistema de desenvolvimento para quem está começando a carreira

O Na Prática oferece uma jornada completa de desenvolvimento, com conteúdos, cursos e experiências pensadas para quem está em fase de escolha ou transição profissional.

A iniciativa atua em três grandes frentes:

Cursos online e presenciais: com metodologias práticas e aplicáveis, os cursos abordam temas como autoconhecimento, produtividade, soft skills, liderança e estratégias para alavancar a carreira. Tudo com a qualidade pedagógica da Fundação Estudar e acesso gratuito ou a preços acessíveis.

Conteúdos digitais gratuitos: artigos, e-books, vídeos, guias e podcasts com dicas valiosas para entender o mercado de trabalho, se preparar para processos seletivos e desenvolver habilidades essenciais. O portal

Eventos de recrutamento e conexão com o mercado: como as conferências de carreira, que aproximam jovens talentos de grandes empresas, oferecendo mentorias, dinâmicas e oportunidades reais de contratação. É onde teoria e prática se encontram, e portas se abrem.

Impacto comprovado: milhares de vidas transformadas

Desde sua criação, o Na Prática já impactou mais de 4 milhões de jovens por meio de seus conteúdos e programas.

De acordo com o portal, já são:

mais de 500 milhões de usuários impactados pelo portal Na Prática

mais de 120 mil alunos impactados pelos nossos cursos

1 a cada 5 participantes das conferências do Na Prática são contratados

Além disso, o Na Prática coleciona histórias inspiradoras de sucesso: jovens que descobriram sua vocação, conquistaram vagas em empresas de referência ou iniciaram negócios de impacto após passarem pelos cursos e eventos promovidos pela plataforma.

Os alunos dos cursos presenciais também apresentaram aumento salarial de, em média, R$ 9 mil reais a mais por ano e maior satisfação com seus trabalhos.

Aqueles que participam dos cursos estão 7% mais preparados para o mercado de trabalho, e tem competências avaliadas acima da média como iniciativa, perseverança, diligência, assertividade, metacognição (capacidade de reflexão) e orientação para o cliente.

Um novo capítulo: o apoio do BTG Pactual

Em 2024, o Na Prática deu um passo estratégico rumo à expansão de seu impacto. A iniciativa foi incorporada pelo BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, que também tem compromisso com o desenvolvimento de talentos e o futuro do país.

“Unir forças com o BTG Pactual representa uma grande oportunidade para potencializarmos a transformação que desejamos ver na educação e no desenvolvimento de lideranças”, diz Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

“Estou confiante de que, com o apoio e expertise do BTG e seu ecossistema, poderemos abrir novas portas e criar um ambiente ainda mais propício para o crescimento de jovens talentos, preparando-os para os desafios do futuro”, ela complementa.

Com essa união, o Na Prática ganha musculatura para ampliar seu alcance e investir ainda mais em tecnologia, personalização e qualidade de seus programas.

O objetivo é tornar a jornada de desenvolvimento profissional ainda mais acessível e eficaz, chegando a jovens de diferentes regiões e contextos socioeconômicos.

Um convite à ação: seu futuro começa agora

Se você é universitário, recém-formado ou está em busca de propósito profissional, o Na Prática foi feito para você. Explore cursos, participe de eventos e mergulhe em conteúdos que podem mudar o rumo da sua trajetória. Acesse napratica.org.br e descubra como dar o próximo passo com confiança, conhecimento e clareza. Afinal, a transformação começa na prática — e o protagonista dessa história é você.