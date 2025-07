Essa ferramenta permite automatizar tarefas repetidas mesmo sem saber programação

Responder formulário, atualizar planilha, mandar e-mail, notificar o time e organizar lead. Imagine tudo isso acontecendo sozinho, sem você abrir uma aba sequer.

Essa é a proposta do Zapier, uma plataforma de automação sem código que conecta ferramentas como Google Forms, Instagram, Gmail, Notion, Slack, Mailchimp, entre outras.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Como usar o Zapier na prática

O Zapier é uma ferramenta de automação que conecta diferentes plataformas e executa tarefas de forma automática. Funciona com base em “Zaps”, fluxos de trabalho que seguem a lógica “Se isso acontecer, então faça aquilo”.

Acesse o site e crie sua conta

Vá até zapier.com e clique em “Sign Up” para criar uma conta gratuita. O plano básico permite até 100 tarefas por mês e já atende boa parte das necessidades de automação no marketing do dia a dia.

Clique em “Create Zap”

É aqui que você começa a montar seu fluxo de automação. Um Zap é formado por dois elementos principais:

Trigger (gatilho): o que inicia o processo

Action (ação): o que o Zapier deve fazer em seguida

Defina o app e o gatilho

Escolha um aplicativo para iniciar o fluxo.

Exemplo: Google Forms

Gatilho: “Quando alguém preencher o formulário X”

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Escolha o app de destino e a ação

Agora, conecte o segundo aplicativo, que vai executar a ação.

Exemplo: Gmail

Ação: “Enviar um e-mail personalizado com os dados do formulário”

Personalize os campos

Você pode usar as informações coletadas para preencher o corpo do e-mail, o título, criar alertas no Slack, atualizar uma planilha no Google Sheets, adicionar contatos no CRM, entre outros.

Teste e publique

Antes de ativar, o Zapier permite testar o fluxo para garantir que está tudo funcionando corretamente. Depois, é só clicar em “Publish Zap”.

A partir daí, o processo funciona de forma automática, 24 horas por dia.

Exemplos de uso no marketing

O Zapier é especialmente útil para quem lida com muitas tarefas repetitivas ou precisa integrar ferramentas que não se conectam nativamente. Veja alguns casos de uso:

Organizar conteúdo gerado por usuários

Distribuir automaticamente os leads entre os responsáveis

Controlar etapas da produção de conteúdo

Monitorar resultados de campanhas de e-mail marketing

Mais do que uma ferramenta de automação, o Zapier atua como um “tradutor” entre sistemas, economizando tempo, reduzindo erros manuais e liberando a equipe para focar no que realmente importa.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga