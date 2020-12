Em busca de emprego? Veja as 30 profissões em alta para 2021

Além de modelos de negócios, a pandemia deve trazer mudanças na lista de profissionais exigidos pelas empresas para trazerem resultados. O PageGroup faz, todos os anos, uma lista com as 30 profissões em alta para o futuro. Desta vez, a consultoria destaca as áreas de Recursos Humanos, tecnologia e suprimentos entre as com mais chances de terem ofertas de emprego em 2021.

“As pessoas que entragavam os resultados antes não necessariamente vão ser as mesmas que vão continuar a dar. Você tinha antes uma espécie de “caixa de ferramentas” que antes servia e agora não deve servir mais”, explica Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page e Page Personnel.

Ricardo ressalta que, com a pandemia, a sociedade tem novas demandas e as empresas precisam se adaptar. Ele também divide as empresas em três tipos: as que estavam prontas para as mudanças trazidas pela pandemia, as que iriam “morrer”, mas conseguiriam se adaptar a tempo e as que já estavam “mortas”, mas vão culpar a pandemia.

Os cargos considerados nessa lista contemplam o alto escalão, média e alta gerência, níveis técnico e de suporte à gestão, além de terceiros e temporários.

Para estruturar essa relação, o PageGroup consulta empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil.

Confira a lista com as 30 profissionais com mais chances

Recursos Humanos

Gerente de Recursos Humanos

O que faz: responsável por todos os produtos de Recursos Humanos, com forte atuação com a liderança da empresa.

Perfil da vaga: profissional com olhar de business partner, foco em resultados e visão de negócio. Atualizado com as práticas da área de RH do mercado, experiência na primeira cadeira de RH e reestruturação organizacional.

Salário: R$ 25 mil e R$ 45 mil

Motivo para alta em 2021: com o redesenho das estruturas, teremos equipes mais enxutas e consequentemente o mercado buscará profissionais mais generalistas.

Especialista em Aquisição de Talentos

O que faz: atuação com atração de talentos, tendo um olhar estratégico para o negócio, por meio de programas como: onboarding, employer branding, recrutamento interno e programa de trainee.

Perfil da vaga: profissional com foco em resultados, forte visão de negócio e criativo. Atualizado com as práticas da área de RH do mercado, experiência em empresas de tecnologia e/ou startups e gestão de equipes.

Salário: R$ 15 mil e R$ 20 mil

Motivo para alta em 2021: retomada de mercado e redesenho das estruturas com novos objetivos.

Tecnologia da Informação

DPO (Data Protection Officer)

O que faz: com a nova lei de proteção de dados pessoais, o DPO será o profissional encarregado de administrar e avaliar todos os dados da empresa, desde a coleta até o tratamento das informações. Além disso, terá um papel de interlocutor com o órgão regulatório de fiscalização de dados.

Perfil da vaga: importante que o profissional tenha visão interdisciplinar, englobando governança de tecnologia, segurança da informação e cyber security, além de entender sobre a nova legislação que entrará em vigor.

Além disso, é importante que seja um bom comunicador para se relacionar com autoridades e profissionais de dados.

Salário: R$ 20 mil

Motivo para a alta: Com a nova lei geral de proteção de dados as empresas são obrigadas a terem uma pessoa responsável por fazer a ponte entre a situação da empresa e negócio e o que a lei determina.

Gerente de Cyber Security

O que faz: profissionais são responsáveis por liderarem toda estrutura de segurança da informação, assim como área de riscos, governança e segurança cibernética

Perfil da vaga: profissionais desta área possuem histórico de tecnologia e estudos e conhecimentos em políticas de governança, gestão de segurança da informação, riscos e auditoria. Com a pandemia, muitas empresas aproveitam o cenário para buscarem os melhores profissionais do mercado, evitarem crises de fraudes e vazamento de informações e já aproveitam para preparar a empresa para uma possível transformação digital e consequentemente desenho de novas políticas e processos de segurança.

Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil

Motivo para a alta: Com a pandemia, muitas empresas aproveitam o cenário para buscarem os melhores profissionais do mercado, evitarem crises de fraudes e vazamento de informações e já aproveitam para preparar a empresa para uma possível transformação digital e consequentemente desenho de novas políticas e processos de segurança, pós COVID-19.

Especialista em Cloud

O que faz: os especialistas em cloud (geralmente com foco em AWS ou Azure) apoiam as companhias na sustentação saudável da operação remota e garante que todos os sistemas em cloud funcionem bem e não atrapalhem o dia-a-dia da operação.

Perfil da vaga: experiência e conhecimento em cloud computing, arquitetura híbrida para serviços e arquitetura de data lake e banco de dados distribuídos são os conhecimentos mais procurados.

Salário: R$ 14 mil a R$ 19 mil

Motivo para a alta: As empresas tiveram que correr contra o tempo para se adaptarem a um novo formato de trabalho em home office. Com isto, muitos projetos de transformação digital e migração de sistemas para cloud que já estavam sendo analisados, foram agilizados.

Gerente de Data Science

O que faz: esses profissionais são focados em trazer inteligência e estratégia para as companhias por meio de estruturação de base de dados e utilização de análises dos dados.

Perfil da vaga: Formação acadêmica em exatas como matemática, estatística e física são diferenciais, além de experiências com BI, Analytics e Engenharia de dados.

Salário: R$ 19 mil a R$ 29 mil

Motivo para a alta: Um dos perfis mais requisitados do mercado, independente do segmento, continua em alta. No novo cenário, os profissionais focados em trazer inteligência e estratégia para as companhias são ainda mais desejados, uma vez que podem ajudar as empresas a encontrar o melhor caminho de operação em um cenário de incerteza.

Desenvolvedor de Games

O que faz: Responsável pela programação dos jogos e por elencar e utilizar as tecnologias e linguagens de programação necessárias para que os games tenham todas as funcionalidades existentes. Como um simples bug de código pode impactar em todo o jogo, em geral as empresas de games são exigentes quanto ao conhecimento técnico destes profissionais.

Perfil da Vaga: As tecnologias e linguagens de programação mudam de acordo com o tipo de jogo e stack de tecnologia da empresa. Em geral, tecnologias como JAVA, principalmente para o desenvolvimento do Android, Kotlin (linguagem de Android), C++, Unity e PhoneGap (HTML, CSS, JavaScript)

Salários: R$ 8 mil a R$ 15 mil

Motivo para a alta: o mercado de games cresceu muito durante a pandemia devido ao confinamento e ao aumento da utilização de jogos online

Digital

Gerente de Produto

O que faz: responsável por direcionar a estratégia, o plano de evolução e as entregas dos produtos digitais.

Perfil da vaga: trabalham na intersecção de três áreas de uma empresa: experiência de usuários, tecnologia e negócios. Atuação com produtos digitais, como plataformas, aplicativos, sites etc. Usam metodologias para orquestrar toda gestão.

Salários: R$ 25 mil a R$ 40 mil + stock options

Motivo para a alta: crescimento do mercado de digital e altos investimentos em startups e possíveis unicórnios. Cresce a necessidade de melhoria de estratégia e features de apps e jornada do cliente.

Finanças

Business Controller

O que faz: um Business Controller é voltado para o negócio. Ele se associa a outras funções fora da operação de finanças, atuando quase como um consultor. É um profissional ativo, focado externamente e orientado para o futuro. Possui forte relacionamento com áreas como logística, produção, vendas e marketing.

Perfil da vaga: criará planos de negócios e definirá maneiras de identificar lacunas e oportunidades tanto nos processos da empresa quanto na economia, sempre com foco na economia de custos e ganho de eficiência.

Salários: R$ 15 mil a R$ 30 mil

Motivo para a alta: as empresas observaram, especialmente em momentos de crise, a importância de ter profissionais com uma visão mais ampla do negócio.

Gerente Fiscal

O que faz: coordenar e revisar o cálculo de impostos e obrigações acessórias, apoio na apuração e pagamento de tributos, atendimento a auditorias, implantação de melhorias fiscais, cálculo de impostos diretos e indiretos, elaboração de declaração de IR.

Perfil da vaga: atuar na coordenação, acompanhamento, controle e execução das atividades ligadas à apuração e recolhimentos de impostos federais, estaduais, municipais e demais taxas e contribuições, lançamentos, registros, escrituração fiscal e planejamento tributário. Gerenciar mudanças e melhorias nos sistemas utilizados pela empresa, para atendimento aos processos fiscais e tributários, assegurando a atualização de acordo com a legislação fiscal.

Salários: R$ 14 mil a R$ 20 mil + variável.

Motivo para a alta: posição com muitas movimentações. Alta demanda por bons profissionais na área para garantir savings para a empresa.

Agronegócio

Gerente Territorial de Vendas

O que faz: responsável por gerir a carteira de vendas de uma determinada região, incluindo a gestão do time responsável pela atuação de ponta da mesma. Este time pode ser composto por vendedores, representantes ou até mesmo um time híbrido.

Perfil da vaga: profissionais com alta capacidade de liderança, boa comunicação e dinamismo. Na maioria dos casos, é requisito obrigatório formação acadêmica técnica na área, como por exemplo Agronomia, Zootecnia e correlatas. São profissionais que precisam ter a capacidade de transitar em ambientes corporativos, para desenvolvimento de estratégias, mas também vivenciar o agro na ponta junto a pequenos produtores.

Salário: de R$ 13 mil a R$16 mil + remuneração variável.

Motivo para a alta: com o ótimo momento vivido pelo agronegócio no Brasil, as empresas viram a necessidade de aumentar o time de vendas, buscando maior capilaridade, profissionais consultivos e com foco em soluções para melhorar os resultados em cada regional.

Engenharia e Manufatura

Coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

O que faz: responsável por toda a estrutura de Saúde, Segurança e Meio Ambiente das empresas, muitas vezes assumindo também a segurança patrimonial. Deve garantir que a cultura de segurança seja seguida desde o mais alto nível da organização até o chão de fábrica, capacitando e promovendo treinamentos para todos. Assegurar que as normas e leis de Meio Ambiente sejam devidamente seguidas.

Perfil da vaga: liderança de equipes é obrigatório, pois geralmente atuam com times superiores a 12 pessoas de diferentes áreas. Ter conhecimento nas NRs principais e atuação direta com ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Além de conhecimento técnico e liderança, tem que ser um perfil muito pró ativo e dinâmico e que consiga conversar em todos os níveis hierárquicos da companhia, muitas vezes liderando a estratégia dentro da empresa.

Salário: de R$ 9,5 mil a R$ 13 mil

Motivo para a alta: muitas empresas familiares de médio e grande porte estão começando a ter um olhar mais crítico sobre a área de EHS de forma como um todo, principalmente em Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental.

Logística

Coordenador de Suprimentos

O que faz: elo entre as estratégias da área de compras e a execução operacional. Conduz negociações e busca estrategicamente novos fornecedores e alternativas no mercado para melhor rentabilizar o orçamento estipulado para a área.

Perfil da vaga: realiza o mapeamento de processos e normativas na área de Compras e garante a padronização. Avalia curva ABC e desempenho dos fornecedores, traduzindo para estratégias de sourcing de novas fontes de fornecimento.

Salário: de R$ 9 mil a R$ 12 mil

Motivo para a alta: com o cenário econômico que vivemos este ano, as empresas identificaram a necessidade de ter um departamento de suprimentos estruturado, com procedimentos, compliance, indicadores de nível de performance de fornecedores e política de estoques bem definidas.

Saúde

Enfermagem Assistencial (Hospitalar)

O que faz: realiza a promoção segura e eficaz da assistência ao paciente. Supervisiona o cuidado, procedimentos e manejo do tratamento ao doente. Apoio educacional e treinamento com relação aos protocolos hospitalares aos técnicos e auxiliares.

Perfil da vaga: experiência na supervisão do cuidado ao paciente, na realização de procedimentos hospitalares, além de acompanhar o tratamento do doente devido às complexidades.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 6,5 mil

Motivo para a alta: o mercado apresenta maior busca por profissionais assistenciais, devido ao aumento de pacientes contaminados com necessidade de assistência hospitalar.

Médico Assistencial (Hospitalar)

O que faz: responsável pelo atendimento assistencial dos pacientes, interface com toda a equipe multidisciplinar, organização das informações via prontuário e prescrições, participação ativa na evolução do tratamento do paciente por meio de reuniões e avaliação/acompanhamento dos indicadores de qualidade assistencial.

Perfil da vaga: experiência em rotina baseada no atendimento assistencial (hospitalar), integrando todo o cuidado com a equipe multidisciplinar para a efetividade do tratamento médico (baseando-se nos padrões de avaliações de cada serviço).

Salário: R$ 15 mil a R$ 35 mil

Motivo para a alta: o mercado apresenta maior busca por profissionais assistenciais, devido ao aumento de contaminados com necessidade de assistência hospitalar.

Gerente de Assuntos Regulatórios

O que faz: responsável pela gestão dos processos de registro e renovações de produtos/serviços, aprovações e renovações de licenciamentos e certificações regulatórias. Gerenciamento dos cumprimentos legais e adequações de normas, além de realizar reuniões técnicas com os representantes da ANVISA e demais órgãos reguladores.

Perfil da vaga: habilidades para organização, implementação e acompanhamento dos processos de registro e renovações de produtos/serviços, experiência na participação ativa de licenciamentos e reuniões técnicas com os representantes dos órgãos reguladores.

Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil

Motivo para a alta: necessidade de maior regularização e atualização dos procedimentos via ANS para a cadeia de serviços devido à pandemia e desenvolvimento de novos produtos para as indústrias de saúde de modo geral.

Gerente Comercial – Medical Devices

O que faz: responsável pelas estruturas de venda, e eventualmente também tem gestão do marketing. É quem define a estratégia e políticas comerciais da empresa, atuando com a sua equipe na linha de frente de vendas por meio do canal direto ou distribuição.

Perfil da vaga: profissional com habilidade e experiência em definição da estratégia do negócio, incremento de vendas e otimização da equipe de campo e técnica.

Salário: R$15 mil a R$ 30 mil

Motivo para a alta: algumas empresas de medicina devices tiveram suas vendas alavancadas por terem um portfólio de produtos, que atuam na prevenção, combate ou ainda no tratamento de pacientes afetados pela covid-19.

Jurídico

Gerente Jurídico de Societário, M&A e Mercado de Capitais

O que faz: responsável por gerir a rotina societária do dia-a-dia da companhia e suas subsidiárias. Além disso, possui grande responsabilidade frente aos órgãos reguladores como CVM e na estruturação de operações financeiras como IPO e/ou estruturação de bonds.

Perfil da vaga: atua na participação ativa nos projetos estratégicos, nas operações de M&A, emissões de dívidas, além de assessoria direta ao Conselho de Administração, Comitês e Diretoria.

Salários: R$ 20 mil a R$ 35 mil + variável

Motivo para a alta: com o aumento do número de IPOs no mercado, as empresas vêm buscando profissionais com experiência em estruturação de aberturas de capital e forte base societária.

Gerente Jurídico

O que faz: Gestão de todo o departamento jurídico (questões cíveis, tributárias, societárias, entre outras), elaboração e acompanhamento de ações judiciais contra terceiros, estruturação de departamento jurídico, análise e elaboração de contratos, relacionamento com investidores.

Perfil da vaga: Irá estruturar processos e procedimentos para arcar com as demandas internas da empresa. Seja no lado de consultorias internas ou na gestão do contencioso. Irá gerenciar escritórios terceiros nas demandas de maior necessidade e complexidade da empresa.

Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil + variável

Motivo para a alta: com a retomada da economia pós-crise econômica dos últimos anos, empresas menos estruturadas vêm buscando internalizar suas demandas jurídicas com foco em diminuição de custos com escritórios de advocacia

Vendas

Executivo Sênior de Vendas de Tecnologia – Serviços Financeiros

O que faz: Profissional é responsável pela venda de serviços, softwares ou produtos para o segmento de serviços financeiros.

Perfil da vaga: Profissional sênior, estratégico. Deve conhecer profundamente sua carteira de clientes, seja ela composta por uma ou mais contas.

Salário: R$ 15 mil a R$ 40 mil + variável

Motivos para a alta: os bancos são os maiores compradores de tecnologia do Brasil e são clientes-alvo para a grande maioria dos players de tecnologia.

PCD

Cargo: Analista de Planejamento/ BI – PCD

O que faz: responsável por garantir a melhor qualidade dos dados (conhecer ambiente BI, SQL, Hadoop e Cloud); gestão de indicadores de desempenho e geração de insights para o negócio; atuar em um time multidisciplinar e colaborativo com as áreas de Tecnologia, CRM, Canais Digitais, Ciência de Dados, Marketing etc. Desenvolve e implementa aplicações e automatizações em processos operacionais.

Perfil da vaga: profissional com habilidade para análise, estruturação e apresentação de dados para áreas de negócios diariamente, com o foco em gerar insights por meio dos dados. Facilidade na interação com diversas áreas dentro da companhia para absorção e distribuição de informações.

Salário: Pleno: de R$ 5 mil a R$ 7mil. Sênior: R$ 8 mil a R$ 10mil.

Motivo para a alta: as empresas estão em busca de dados que fundamentam a tomada de decisão para planejamento, investimentos e estratégia e procuram profissionais especializados em gerar e acompanhar essas informações.

Terceiros e Temporários

TI

Cargo: Analista de Business Intelligence, Dados e Automação

O que faz: trabalha com toda a estruturação técnica de informação (extração, armazenamento, modelagem e análise) utilizando metodologias próprias para organização de insights, desenvolvimento de painéis, relatórios e apresentação de dados estruturados para diferentes áreas e stakeholders.

Perfil da vaga: os profissionais que atuam com dados são bastante analíticos e possuem um papel importante e fundamental junto às áreas de negócios das empresas, por isso comunicação assertiva é fundamental.

As empresas buscam profissionais proativos e sintéticos, que consigam contribuir com novas ideias para o desenvolvimento da empresa. Ferramentas como Power BI, Tableau e Python são extremamente importantes e requisições primárias para a ingressão.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 8mil

Motivo para a alta: o aumento de demanda em diversos setores e consequente transição para o ambiente digital (ex: e-commerce), além de implementações e novos sistemas, trouxe a necessidade manifesta e urgente de analisar melhor interesses e interações (cliques, compras, visualizações) do consumidor, além de dados e processos internos, otimizando a geração de mais resultados e proporcionando automação de fluxos e ações manuais.

Especialista em Segurança Digital/Infraestrutura

O que faz: Profissional com profunda experiência em legislação e domínio técnico para estruturação de departamento, documentos e equipes focadas em identificar fraudes, golpes e táticas de roubo e exposição de informações sensíveis e do negócio, além de adequar todos processos e cultura às normas e procedimentos para devido armazenamento e uso com segurança de todos dados controlados pela empresa.

Perfil da vaga: uma das posições mais demandadas no mercado, esses profissionais precisam se manter bastante atualizados, tanto em relação às ferramentas de proteção quanto às novas ameaças que surjam. Por se tratar de uma área bastante específica, as empresas buscam perfis que consigam explicar de forma clara e simples o desafio da área aos gestores, a fim de mostrar a importância da segurança da informação de forma macro, não focada apenas na área de tecnologia. Muito importante que o candidato tenha certificações como CISSP, Cisco CCNA Security, dentre outras.

Salário: A partir de R$ 10 mil

Motivo para a alta: junto ao decreto da LGPD e consequente necessidade das empresas se adaptarem em todos os âmbitos, o período de quarentena aumentou expressivamente os ataques cibernéticos, expondo fragilidades tanto em sistemas quanto na educação dos usuários sobre esse tipo de evento.

Desenvolvedor Web (Back/Front) – Java, PHP, C#

O que faz: desenvolvedores generalistas para ambiente web têm ganhado importância pela adaptação a diferentes linguagens e necessidades de negócio, realizando entregas com alta qualidade e voltadas ao mercado digital.

Perfil da vaga: os desenvolvedores são profissionais extremamente requisitados e cada vez mais as empresas optam por profissionais atualizados com as novas linguagens tecnológicas e adaptáveis para mudanças de projetos. Um dos grandes diferenciais é a visão holística dentro de um projeto, que possibilita reduzir SLA, custo e otimizar processos. Atualmente é fundamental que os profissionais tenham conhecimento de metodologias ágeis.

Salário: A partir de R$ 6 mil

Motivo para a alta: com migrações a ambientes web (sites, aplicações) dos mais diferentes negócios, esse profissional se tornou valioso para aperfeiçoar ambientes de desenvolvimento e compor equipes tecnicamente especializadas. O termo também vem se tornando mais conhecido devido à popularização de diversos cursos e de ser um perfil altamente flexível e conhecido.

Analista de UX & UI

O que faz: profissional com proficiência em identificar problemas de usabilidade em interfaces, criando hipóteses e testes para soluções de problemas; testes A/B e design da experiência do usuário que otimizem métricas de acesso, utilização e retorno; desenvolvimento de layouts, wireframes e protótipos.

Perfil da vaga: os profissionais de UX & UI precisam saber enxergar o produto com a visão do usuário e compreender a viabilidade do produto por parte da empresa. Esta área recebe profissionais de diversas formações, como marketing, design e desenvolvimento. As empresas buscam perfis que tenham experiência com prototipagem e pesquisa. Algo muito importante é trazer um portfólio bastante completo e sempre se mostrar atualizado com as novidades e tendências do mercado. Se apresentam como diferenciais os profissionais que tenham experiência em desenvolvimento Front-end, pois há muita interface com essa área. Além disso, conhecer metodologias ágeis tem se mostrado algo bastante importante.

Salário: a partir de R$ 4,5 mil.

Motivo para a alta: diversas empresas estão reavaliando todos seus canais de comunicação/distribuição de bens e serviços. Com o isolamento social, cada aumento na taxa de conversão, tempo de uso e resultados dentro da interação do usuário faz a diferença no resultado.

Comercial, Marketing e Operações

Analista de Customer Service / Atendimento / Key Account Management

O que faz: resolver questões de agendamento de pedidos, ocorrência de entregas, escalation e direcionamento de resolução; atendimento telefônico por diferentes canais; follow-up de todos os tickets de atendimento, buscando excelência e resolução efetiva; gestão de contas estratégicas mantendo relacionamento, volume de faturamento e expandindo novos projetos nos clientes atendidos.

Perfil da vaga: profissionais com formação em Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Marketing e correlatos. Profissionais comunicativos, organizados e “mão na massa”.

Salário: R$ 3 mil a R$ 5,5 mil

Motivo para a alta: atual contexto reforça preocupação com qualidade de atendimento ao cliente final e colaboradores; canais digitais saturados, mais o aumento de demandas remotas, via web e/ou outros formatos (mídia social, contatos telefônicos, etc) além dos tradicionais (serviços em geral; varejo eletrônico) traz necessidade de atendimento humanizado e próximo aos clientes.

Vendas Internas & Consultores Comerciais

O que faz: são aceleradores do processo comercial: fazem desde o mapeamento dos tomadores de decisão para qual ocorrerá a venda, prospectando novos parceiros de forma qualificada, como também entrando em contato para agendamento de reunião com o front comercial ou operando diretamente na venda e negociação.

Perfil da vaga: profissional resiliente, com foco em resultados, motivação e poder de influência. Possui pensamento estratégico e visão de negócios, excelente comunicação e habilidade com números e pessoas.

Salário: R$ 3 mil a R$ 5 mil + variáveis de resultado.

Motivo para a alta: empresas em transformação e de segmentos em alta estão buscando expansão e escala de forma rápida e assertiva junto à adaptação dos seus processos e canais de vendas.

Analista de Compras

O que faz: prospecção e cotações no mercado; (re)negociações com clientes; compras internacionais e nacionais; gestão de carteira de fornecedores.

Perfil da vaga: com perfil dinâmico, resiliente e com olhar para negócios, estratégias e inovações. Forte gestão de prioridades dos clientes internos e controle dos indicadores da área. Conhecimento e facilidade com softwares e ERPs para a implantação ou melhoria de processos. Bons níveis de inglês e espanhol são requisitos importantes para a cadeira.

Salário: R$ 3,5 mil a R$ 5,5 mil

Motivo para a alta: a redução de custos, mudanças do ambiente físico, relacionamento impactado em fornecedores e novas realidades levantadas (ex: home office) pela pandemia trazem alto potencial para renegociações de contratos, planejamento de demandas e gestão de custos.

Finanças

Analista Contábil a Coordenador de Controladoria

O que faz: realiza conciliações e relatórios; atendimento à auditoria externa e revisão das demonstrações financeiras anuais; aprovação e revisão de ordens de compra de acordo com classificação contábil, condições fiscais e financeiras com verba orçamentária; responsável pela estrutura de rateio de custos (intercompany).

Perfil da vaga: Profissional formado em Ciências Contábeis e conhecedor de sistemas ERPs, bastante ágil e analítico, com disponibilidade de horário para fechamentos. Coordenador: Profissional formado em Ciências Contábeis ou Administração, normalmente inicia sua carreira dentro do planejamento financeiro ou da própria contabilidade – perfil mais sênior, conhecedor de ERPs e com experiência em gestão.

Salário: Pleno – R$ 4,5 mil a R$ 7 mil / Coordenador – R$ 8 mil

Motivo para a alta: profissional traz a revisão e relatório das demonstrações financeiras, orientando as melhores estratégias – momento crítico de ter a contabilidade em dia para próximos meses. Temos visto junto ao cenário crescente de TI diversos profissionais com proficiências analíticas trazendo insights e revisões além do operacional, com insights de melhorias de processos e redução de custos.

RH e Saúde

Recrutadores / Tech Recruiters

O que faz: realiza todo o processo de recrutamento e seleção, da estruturação e execução de employer branding (estratégias de atração de candidatos), processo de busca, entrevistas à aplicação de testes e aprovação dos candidatos de forma consultiva e com valor agregado à experiência de candidato e empresa.

Perfil da vaga: profissionais dinâmicos, comunicativos, com grande energia, organização e jogo de cintura. Vivência sólida em recrutamento e seleção com experiência em alto volume de posições. Perfis com olhares estratégicos com foco em trazer soluções e melhorias para a área de processos seletivos.

Salário: R$ 4 mil a R$ 14 mil + benefícios

Motivo para a alta: muitos setores em alta (Digital, Startups, Saúde) estão em processo de expansão e antecipam mais contratações. Junto às incertezas ainda sobre 2021 e momento de revisão estratégica das empresas, recrutadores temporários (perfil dinâmico, comunicativo e time management) e com expertise são uma ótima escolha estratégica para entregar o volume e tecnicidade esperados.