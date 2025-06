‘É um divisor de águas’: jovem conta como esse evento mudou sua trajetória profissional

Em 2018, Ana Santos participou pela primeira vez da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Na época, ela era uma jovem em busca de oportunidades e passou por todas as etapas de entrevista com o Nubank, ali mesmo, durante o evento. O resultado foi uma contratação no mesmo dia.

“Fiz as quatro etapas da entrevista ali mesmo, do Nubank, e fui contratada. Isso foi em 2018”, disse Ana.

O evento foi um ponto de virada. Segundo ela, a dinâmica da conferência, com pitchs, mesas de conversa e entrevistas, ajuda os participantes a explorarem empresas, se conectarem com diferentes culturas organizacionais e ganharem clareza sobre seus próprios objetivos.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

Encontrando o lugar certo: o papel do autoconhecimento

Para Ana, um dos principais diferenciais da conferência é a conexão com a personalidade dos participantes. Antes mesmo de sentar à mesa com as empresas, ela já tinha uma ideia de quais organizações faziam sentido para seu perfil.

Mas, ao conversar com representantes de todas as companhias presentes, suas perspectivas mudaram.

"Isso abriu minha cabeça. Algumas empresas que eu achava que não eram tão legais se mostraram incríveis"

“E o contrário também: algumas que eu pensava ter tudo a ver comigo, percebi que não faziam sentido”, Ana complementa.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Esse exercício de autoconhecimento foi essencial para que ela tomasse decisões mais alinhadas com seus valores e ambições profissionais.

Retorno como recrutadora: o outro lado da mesa

No ano seguinte, Ana voltou à conferência, mas dessa vez como recrutadora do Nubank. Estar do outro lado da mesa, agora avaliando novos talentos, mostrou um novo valor da conferência: a diversidade de experiências e regiões entre os jovens participantes.

"A gente queria pessoas que soubessem resolver problemas, e a diversidade de perfis ajuda muito nisso"

Voltar como voluntária: um ciclo que se fecha (e se renova)

Hoje, Ana está em transição de carreira e decidiu retornar ao evento como voluntária, ajudando no credenciamento dos participantes.

Para ela, participar dos cursos e conferências do Na Prática foi um divisor de águas não só pela qualidade do conteúdo, mas pela comunidade formada ao longo do caminho.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

Quando perguntada sobre o que diria a um jovem que nunca participou dos cursos ou da conferência, Ana é enfática:

“Eu diria: participe. Porque é um divisor de águas na carreira. Primeiro, pela estrutura do conteúdo. Segundo, porque, principalmente nos presenciais, você sempre encontra pessoas fora da sua bolha. E isso muda sua perspectiva de mundo.”

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI