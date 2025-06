Use esses três passos para se destacar no mercado usando o LinkedIn, de acordo com especialista

Em um mercado cada vez mais competitivo, marcar presença no LinkedIn não é mais uma opção — é uma exigência.

A plataforma, considerada a maior rede social profissional do mundo, tem se consolidado como vitrine de talentos e ambiente essencial para networking, recrutamento e negócios.

Criar um perfil na rede, no entanto, vai além de listar experiências e cargos ocupados. É preciso pensar estrategicamente, com foco em posicionamento e visibilidade.

É o que defende Carol Moya, fundadora do Método LINK e especialista reconhecida em redes sociais de negócios. Para ela, a chave está em transformar o perfil pessoal em uma ferramenta ativa de autoridade e geração de resultados.

Os cinco passos para alavancar sua imagem

Pensando nisso, a especialista compartilhou cinco orientações práticas para quem deseja ampliar sua presença digital.

Mais do que uma reformulação estética, trata-se de uma mudança de mentalidade para crescer profissionalmente.

1. Reestruture sua página com uma visão global

A primeira dica é técnica, mas poderosa: criar o perfil também em inglês.

A ideia é ampliar o alcance para além das fronteiras nacionais e atrair olhares do mercado global. O idioma, reconhecido como universal nos negócios, aumenta significativamente a visibilidade da página.

Destacar os pontos fortes de maneira objetiva transforma sua trajetória em um portfólio atrativo.

2. Construa autoridade com validação constante

Ter um perfil bonito, mas sem estratégia, é desperdício de potencial.

É essencial manter o conteúdo atualizado e interagir com relevância. Participar de discussões, compartilhar experiências e publicar cases torna o perfil memorável.

A autoridade vem da constância e da presença ativa.

3. Tenha um plano: trace a rota com o funil de intenção

Outro conceito importante é o funil de intenção, uma metodologia que começa com a definição do objetivo profissional.

A partir disso, é preciso identificar conexões-chave e empresas que podem colaborar com esse percurso. Estar na rede sem um plano é como navegar sem destino.

