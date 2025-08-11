Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Curso gratuito prepara universitários para o mercado e acelera sua carreira

Inscrições abertas para o programa híbrido com bolsa integral, networking e projeto prático entre setembro e outubro

Carreira de Excelência - Na Prática (Freepik)

Carreira de Excelência - Na Prática (Freepik)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h25.

No cenário competitivo do mercado de trabalho, o programa Carreira de Excelência do Na Prática surge como uma oportunidade transformadora para universitários. 

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Totalmente gratuito e com formato híbrido, o curso oferece vivência presencial, aplicação prática e conexão com o mercado – tudo isso com bolsa integral e metodologia pensada para acelerar sua carreira desde o primeiro dia.

Uma metodologia que alia teoria e prática

O curso é estruturado para combinar o aprendizado presencial com a inovação digital. As edições presenciais ocorrem nos dias 13 de setembro e 11 de outubro em diversas cidades do Brasil.

Edições presenciais do dia 13 de setembro:

  • Salvador - BA 
  • Fortaleza - CE
  • Brasília - DF
  • Goiânia - GO 
  • Belo Horizonte - MG
  • Itajubá - MG
  • Lavras - MG 
  • Campo Grande - MS
  • Recife - PE
  • Londrina - PR
  • Rio de Janeiro - RJ 
  • Campinas - SP
  • São Paulo - SP

Edições presenciais do dia 11 de outubro:

  • Campinas - SP
  • São Carlos - SP 
  • São Paulo - SP 

Esse modelo garante acessibilidade e alcance nacional. Durante as aulas presenciais, os participantes recebem ferramentas fundamentais para:

  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo

  • Aprimorar habilidades de tomada de decisão

  • Superar a falta de experiência inicial

Salto prático e vantagem competitiva

Entre as turmas presenciais e online, os participantes têm cinco semanas para executar um projeto individual chamado “salto” – iniciativa que aplica o aprendizado na prática e pode ser premiada por profissionais de empresas renomadas. 

Isso transforma o curso em uma experiência com impacto real na trajetória profissional, fortalecendo o diferencial competitivo.

Não é só aprendizado. O Carreira de Excelência promove uma vantagem competitiva real:

  • 20% mais protagonismo: quem passa pelo Na Prática assume mais responsabilidades e avança mais rápido na carreira 
  • R$ 9 mil a mais por ano: em média, nossos alunos conquistam salários mais altos após o curso

 

  • 7% a mais de preparo para o mercado: os jovens desenvolvem competências acima da média e se destacam nos processos seletivos

Além do conteúdo, o programa fortalece a construção de networking. Alunos são expostos a ambientes de troca com colegas e especialistas, ampliando as chances em processos seletivos na prática.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Carreira de ExcelênciaJovens

Mais de Carreira

Em 15 anos, Bradesco capacita mais de 2 mil líderes para atuar com grandes empresas

'Não vamos mais usar o dólar em nossos negócios com a China', diz CEO da Chilli Beans

Viagem no exterior, home office e licença de 4 meses: os benefícios inovadores de empresas aos pais

‘Quiet Cracking’: como a exclusão no trabalho pode prejudicar sua carreira e a saúde mental

Mais na Exame

Mundo

Navio chinês colide com embarcação filipina em área disputada no Mar do Sul; veja vídeo

Pop

O que aconteceu com os atores de 'Chaves' com o fim do seriado?

Carreira

Em 15 anos, Bradesco capacita mais de 2 mil líderes para atuar com grandes empresas

Um conteúdo Bússola

Como PMEs podem se adequar à LGPD sem sufocar seus negócios?