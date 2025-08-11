Curso gratuito prepara universitários para o mercado e acelera sua carreira

Carreira de Excelência - Na Prática (Freepik)
Redatora
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h25.
No cenário competitivo do mercado de trabalho, o programa Carreira de Excelência do Na Prática surge como uma oportunidade transformadora para universitários.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Totalmente gratuito e com formato híbrido, o curso oferece vivência presencial, aplicação prática e conexão com o mercado – tudo isso com bolsa integral e metodologia pensada para acelerar sua carreira desde o primeiro dia.
O curso é estruturado para combinar o aprendizado presencial com a inovação digital. As edições presenciais ocorrem nos dias 13 de setembro e 11 de outubro em diversas cidades do Brasil.
Edições presenciais do dia 13 de setembro:
Edições presenciais do dia 11 de outubro:
Esse modelo garante acessibilidade e alcance nacional. Durante as aulas presenciais, os participantes recebem ferramentas fundamentais para:
Entre as turmas presenciais e online, os participantes têm cinco semanas para executar um projeto individual chamado “salto” – iniciativa que aplica o aprendizado na prática e pode ser premiada por profissionais de empresas renomadas.
Isso transforma o curso em uma experiência com impacto real na trajetória profissional, fortalecendo o diferencial competitivo.
Não é só aprendizado. O Carreira de Excelência promove uma vantagem competitiva real:
Além do conteúdo, o programa fortalece a construção de networking. Alunos são expostos a ambientes de troca com colegas e especialistas, ampliando as chances em processos seletivos na prática.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO