Curso gratuito prepara universitários para o mercado e acelera sua carreira

No cenário competitivo do mercado de trabalho, o programa Carreira de Excelência do Na Prática surge como uma oportunidade transformadora para universitários.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Totalmente gratuito e com formato híbrido, o curso oferece vivência presencial, aplicação prática e conexão com o mercado – tudo isso com bolsa integral e metodologia pensada para acelerar sua carreira desde o primeiro dia.

Uma metodologia que alia teoria e prática

O curso é estruturado para combinar o aprendizado presencial com a inovação digital. As edições presenciais ocorrem nos dias 13 de setembro e 11 de outubro em diversas cidades do Brasil.

Edições presenciais do dia 13 de setembro:

Salvador - BA

Fortaleza - CE

Brasília - DF

Goiânia - GO

Belo Horizonte - MG

Itajubá - MG

Lavras - MG

Campo Grande - MS

Recife - PE

Londrina - PR

Rio de Janeiro - RJ

Campinas - SP

São Paulo - SP

Edições presenciais do dia 11 de outubro:

Campinas - SP

São Carlos - SP

São Paulo - SP

Esse modelo garante acessibilidade e alcance nacional. Durante as aulas presenciais, os participantes recebem ferramentas fundamentais para:

Desenvolver autoconfiança e protagonismo

Aprimorar habilidades de tomada de decisão

Superar a falta de experiência inicial

Salto prático e vantagem competitiva

Entre as turmas presenciais e online, os participantes têm cinco semanas para executar um projeto individual chamado “salto” – iniciativa que aplica o aprendizado na prática e pode ser premiada por profissionais de empresas renomadas.

Isso transforma o curso em uma experiência com impacto real na trajetória profissional, fortalecendo o diferencial competitivo.

Não é só aprendizado. O Carreira de Excelência promove uma vantagem competitiva real:

20% mais protagonismo: quem passa pelo Na Prática assume mais responsabilidades e avança mais rápido na carreira

R$ 9 mil a mais por ano: em média, nossos alunos conquistam salários mais altos após o curso

7% a mais de preparo para o mercado: os jovens desenvolvem competências acima da média e se destacam nos processos seletivos

Além do conteúdo, o programa fortalece a construção de networking. Alunos são expostos a ambientes de troca com colegas e especialistas, ampliando as chances em processos seletivos na prática.

Saiba como ter sucesso no início da carreira

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

Ter maior clareza sobre sua carreira

Superar o desafio da falta de experiência

Desenvolver autoconfiança e protagonismo

Aprimorar a habilidade de tomar decisões

Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional

