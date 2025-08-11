Estudantes de todas as regiões do Brasil podem ganhar viagem gratuita para a China

Você é universitário, cria impacto real na sua comunidade e sonha em explorar o mundo? Então este prêmio pode mudar sua vida.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Serão cinco vencedores: um de cada uma das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O objetivo do prêmio é valorizar jovens que são agentes de transformação dentro de suas universidades e comunidades.

Isso pode se desenvolver por meio de projetos sociais, pesquisa acadêmica, organizações estudantis ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado.

O que você ganha?

Além da imersão internacional na China com tudo pago, os vencedores também receberão:

Reconhecimento nacional como líderes universitários de destaque

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência Na Prática e Exame

Rede de contatos com outros jovens promissores

Visibilidade na imprensa e redes sociais

Por que a China?

A escolha da China como destino da viagem se conecta com a proposta do prêmio: proporcionar uma experiência de aprendizado global que estimule os jovens a ampliar sua visão de mundo, conhecer novas culturas, práticas e inovações — e trazer esse repertório de volta às suas realidades no Brasil.

Durante a viagem, os ganhadores terão acesso a atividades culturais e educacionais, além de oportunidades de networking.

Um país, cinco protagonistas

Um dos diferenciais do prêmio é o compromisso com a diversidade regional. Serão escolhidos cinco jovens — um de cada região do Brasil.

Isso garante que diferentes realidades, sotaques, histórias e tipos de protagonismo tenham visibilidade.

O processo seletivo leva em consideração tanto a qualidade da iniciativa apresentada quanto a representatividade regional e o potencial de inspiração de cada jovem.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

