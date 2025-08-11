Estudantes de todas as regiões do Brasil podem ganhar viagem gratuita para a China

Female tourists on hand have a happy travel map.
Redatora
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10h31.
Você é universitário, cria impacto real na sua comunidade e sonha em explorar o mundo? Então este prêmio pode mudar sua vida.
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago.
O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Serão cinco vencedores: um de cada uma das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
O objetivo do prêmio é valorizar jovens que são agentes de transformação dentro de suas universidades e comunidades.
Isso pode se desenvolver por meio de projetos sociais, pesquisa acadêmica, organizações estudantis ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado.
Além da imersão internacional na China com tudo pago, os vencedores também receberão:
A escolha da China como destino da viagem se conecta com a proposta do prêmio: proporcionar uma experiência de aprendizado global que estimule os jovens a ampliar sua visão de mundo, conhecer novas culturas, práticas e inovações — e trazer esse repertório de volta às suas realidades no Brasil.
Durante a viagem, os ganhadores terão acesso a atividades culturais e educacionais, além de oportunidades de networking.
Um dos diferenciais do prêmio é o compromisso com a diversidade regional. Serão escolhidos cinco jovens — um de cada região do Brasil.
Isso garante que diferentes realidades, sotaques, histórias e tipos de protagonismo tenham visibilidade.
O processo seletivo leva em consideração tanto a qualidade da iniciativa apresentada quanto a representatividade regional e o potencial de inspiração de cada jovem.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.