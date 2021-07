Máquina de contratação: EQI busca profissionais de todo o Brasil

A EQI Investimentos, holding de serviços financeiros plugada ao ecossistema do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), está reta final para ser aprovada como instituição financeira pelo Banco Central. E nesse último trecho da jornada que começou em 2003 com o blog Quero Investir de seu fundador e CEO Juliano Custódio, a companhia virou uma máquina de contratação.

Ao longo de 2021, eles tiveram em torno de 50 a 60 contratações por mês. Isso considerando apenas a principal porta de entrada da empresa, o programa de Desenvolvimento Comercial em Assessoria.

Segundo Andréa Saad, sócia e líder de expansão na área de Recursos Humanos da EQI, o ritmo deve se manter no segundo semestre.

Junto ao programa de formação, eles esperam abrir vagas de analistas a lideranças. Eles também sempre buscam desenvolvedores fullstack para o time de tecnologia. As áreas de aquisição de talentos, consultoria interna e marketing também devem ter oportunidades novas.

“A projeção que temos para o segundo semestre é manter sempre em torno de 70 posições abertas”, diz a sócia.

Saad foi responsável por estruturar o programa de formação, uma prioridade dentro da empresa para formar novos assessores.

Com o sonho do fundador se tornar uma corretora de valores, a EQI quer manter um fluxo de novos talentos entrando para sustentar sua operação.

Em julho de 2020, um grande passo na direção desse sonho foi a parceria com o BTG Pactual. O banco de investimento fornecerá a infraestrutura para a nova corretora, inaugurando um novo modelo de negócios.

Hoje, a EQI tem mais de 40 mil clientes e administra R$ 9,5 bilhões em ativos.

Vagas na EQI

Quem é contratado pelo programa de de Desenvolvimento Comercial em Assessoria recebe da empresa o curso para tirar a Certificação de Agente Autônomo de Investimentos (AAI) da Ancord. Além de já receber remuneração, os novos funcionários ficam focados no grupo de estudos e mentoria diária para passar na prova.

Com o modelo, a taxa de aprovação dos alunos da EQI fica em 90%.

E a pandemia não deteve as turmas de futuros assessores de investimento. Na verdade, o programa foi ampliado para candidatos de todos os estados brasileiros com as aulas ocorrendo remotamente.

O sucesso foi enorme e o programa continuará remoto. Os contratados só precisam ir para o escritório após tirar a certificação. São três localidades: São Paulo, Florianópolis ou a sede em Balneário Camboriú.

Não há uma exigência de experiência ou um curso para entrar no programa. A posição inicial é na área de pré-vendas. Após uma média de 5 a 8 meses de experiência e pareamento com profissionais mais experientes, os funcionários avançam para a assessoria.

“É uma mistura de tudo, temos pessoas recém-formadas, formadas que atuavam na sua área, como no Direito e Engenharia, e quem atuava no mercado financeiro”, afirma Saad.

Para a sócia, há um peso maior no perfil comportamental dos candidatos. Para ter aquele “encaixe” com a cultura da EQI, eles buscam pessoas com:

Cabeça de dono : “quer ajudar a construir a empresa e não apenas ter uma função”;

: “quer ajudar a construir a empresa e não apenas ter uma função”; Coachability : “essa competência é super valiosa, a pessoa vai passar um processo de aprendizado intenso. Ela precisa ter mente aberta para receber feedback constante e colocar em prática”;

: “essa competência é super valiosa, a pessoa vai passar um processo de aprendizado intenso. Ela precisa ter mente aberta para receber feedback constante e colocar em prática”; Adaptabilidade: “Não é brincadeira, a empresa muda toda semana. O Juliano sempre traz novas ideias e oportunidades de negócio”.

Se interessou e acha que tem o perfil? Confira as vagas no site.

O certificado no currículo dos planejadores financeiros

Se você quer se destacar no mercado financeiro, existe um título que pode garantir um destaque fora da curva no seu currículo: o certificado CFP, a abreviação de Certified Financial Planner (ou Planejador Financeiro Certificado).

Um certificado como o CFP pode ser exigido para entrar em áreas do setor financeiro como o segmento de Private Banking. E ainda pode levar a promoções e aumento de salário.

Dentre as diversas opções hoje disponíveis para se preparar para a prova, ganha destaque o Preparatório Certificação CFP, desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com o Mundo Financeiro, duas das mais prestigiadas plataformas de educação voltadas ao mercado financeiro no Brasil.

A parceria visa disponibilizar o melhor e mais completo conteúdo para que os candidatos tenham o conhecimento necessário para gabaritar a prova de CFP. São seis módulos ao total, divididos entre os temas centrais do exame e atuais, atualizados e com materiais programáticos conforme as exigências da Planejar.

Além de 300 vídeoaulas feitas por professores renomados na área, o curso de CFP fornece 900 questões entre exercícios e simulados, plantões de dúvidas, cronograma de estudos, aulas-bônus com especialistas do BTG Pactual e grupo de estudos.

Um diferencial do curso de certificação CFP da EXAME com o Mundo Financeiro é o seguro-reprovação. Ou seja, caso o aluno não passe na prova, o acesso ao curso e todos os recursos inclusos será reativado.