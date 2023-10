Concurso Receita Federal: Justiça suspende processo e anula questões; entenda

O concurso Receita Federal 2023 foi suspenso por tempo indeterminado pela Justiça Federal. A decisão se deu após petição realizada pelo Ministério Público Federal (MPF), que identificou inconsistências nas provas objetivas e no conteúdo programático e anulou questões.

O concurso Receita Federal é organizado pela banca FGV e teve seu edital publicado em 2022, ofertando 699 vagas, sendo 230 de auditor-fiscal e 469 de analista-tributário. Os salários oferecidos podem chegar a R$ 21.029,09, além de benefícios.

A decisão foi tomada pelo Justiça da da 9ª Vara Federal do Distrito Federal. O juiz Leonardo Tavares Saraiva atendeu a ação civil pública movida pelo MPF em setembro deste ano.

De acordo com o texto, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a União têm o prazo de até 48 horas, contadas a partir da publicação da decisão judicial, para suspender o concurso.

Questões anuladas no Concurso da Receita Federal 2023

De acordo com a decisão, as questões teriam extrapolado o conteúdo do edital. Confira os itens anulados:

Prova para analista-tributário

Questões objetivas n° 67, 69, 70 do caderno de Prova tipo 1;

e correspondentes questões nos cadernos dos tipos 2, 3 e 4.

Prova para auditor-fiscal