Concurso Nacional Unificado: Hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição; veja como proceder

Nesta sexta-feira, 16, será encerrado o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado.

O CNU, conhecido também como “Enem dos Concursos”, conta com 2,65 milhões de inscritos, sendo que mais de 1 milhão ainda não realizaram o pagamento da GRU. Caso o pagamento não seja realizado hoje, o candidato não poderá participar do concurso que reserva 6.640 mil vagas em carreira pública em diferentes estados do país.

O valor das inscrições será de R$ 60,00 para candidatos com nível médio e de R$ 90,00 para candidatos que vão concorrer às vagas de ensino superior.

O período de isenção da taxa foi encerrado no dia 26 de janeiro sendo concedida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a aprovação para mais de 500 mil pedidos.

Como evitar fraudes na hora do pagamento?

Para pagar a taxa de inscrição e evitar fraudes, acesse o boleto diretamente no site do MGI.

Quando será a prova?

A prova está prevista para o dia 5 de maio e será aplicada em uma das 220 cidades que aderiram ao concurso.

“O CNU é um processo importantíssimo de reconstrução do Estado brasileiro e a decisão de criá-lo foi pensado por muitas pessoas de diferentes pastas do governo. O objetivo é aumentar a capilaridade, chegar em locais que nunca tiveram provas de concurso, reforçando as iniciativas de democratização e fazendo um concurso que tenha a cara do Brasil”, afirma Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.