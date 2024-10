Olhando para este final de 2024, a área militar parece promissora com diversas vagas em diferentes estados. Segundo Luana Davico, Coordenadora Adjunta das Carreiras Policiais do Gran Concursos, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal irão divulgar os maiores concursos nos próximos dias.

“A Polícia Civil do Ceará, por exemplo, possui uma grande necessidade de um concurso, já que para delegado a última prova aconteceu dez anos atrás. O mesmo ocorre com a Polícia Civil do Tocantins, que há mais de dez anos está sem concurso”, diz a coordenadora do Gran.

Ainda no âmbito federal, Davico afirma que há expectativas também com o concurso da Polícia do MPU, que tem a edital a ser publicado a qualquer momento. “Embora ainda não tenhamos certeza do número de vagas, há um movimento que dá entender que será uma boa quantidade, já que é um concurso novo”, diz.

Quem mira ingressar da área policial pode esperar muitas oportunidades a partir de agora, segundo Davico, uma vez que se aproxima o período que antecedem as eleições para governos estaduais e presidência.

“Como a segurança pública é uma pauta política importante na composição do plano de governo, a demanda de vagas sempre cresce em momentos como este. Portanto, é preciso estar atento e não vacilar nos estudos.”

Dicas para quem está começando a estudar agora

A primeira dica de Davico é que a pessoa se organize e estude os cargos antes de qualquer coisa.

“É preciso entender a vaga para qual você está se candidatando, vendo o salário, as atribuições e as possíveis lotações para entender o que é aceitável.”

É preciso levar em conta também a concorrência, a quantidade de vagas e o contexto do concurso pretendido, que segundo a coordenadora, pode ajudar a fazer uma boa organização dos estudos com foco, que é o grande segredo para conseguir a aprovação.

E para quem começou a estudar, a orientação é recorrer a uma orientação, seja por meio de um cronograma ou de uma mentoria, para que não se perca em meio a um monte de videoaulas sem o devido direcionamento. “Esta pode ser a melhor saída para quem nunca viu os conteúdos ou não os domina”, diz Davico.

Veja os concursos públicos com inscrições abertas até novembro:

Região Norte Concurso Guarda Porto Nacional TO Prefeitura: Porto Nacional TO Situação: Edital publicado Banca: Fundatec Cargos: Guarda Municipal Escolaridade: Nível médio Carreiras: Segurança pública Lotação: Porto Nacional, Tocantins Número de vagas: 29 + 20 de cadastro reserva Remuneração: R$ 2.200,00 Inscrições: Até 20/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 120 Data da prova objetiva: 15/12/2024

Região Nordeste Concurso ISS Viçosa AL Prefeitura: Viçosa AL Situação: Edital publicado Banca: UFAL Cargos: Fiscal de Tributos Escolaridade: Nível superior Carreiras: Fiscal Lotação: Viçosa, Alagoas Número de vagas: 1 vaga Remuneração: R$ 3.714,64 Inscrições: Até 02/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 130 Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso UFC Instituição: Universidade Federal do Ceará Situação: Edital publicado Banca: Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC Cargos: Diversos Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior Carreiras: Administrativa, TI e engenharia Lotação: Ceará – CE Número de vagas: 144 Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 Inscrições: De 30/10/2024 a 13/11/2024 Taxa de inscrição: De R$ 120 a 150 Data da prova objetiva: 19/01/2025



Concurso PGM Fortaleza CE Prefeitura: Fortaleza CE Situação: Edital publicado Banca: IMPARH Cargos: Analista da Procuradoria-Geral do Município Escolaridade: Nível superior Carreiras: Jurídica Lotação: Fortaleza Número de vagas: 30 + 60 de cadastro reserva Remuneração: R$ 7.253,44 Inscrições: Até 06/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 200,00 Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Fundação PB Saúde Fundação: Paraibana de Gestão em Saúde Situação: Edital publicado Banca: Idecan Cargos: Diversos Escolaridade: Nível básico, médio e superior Carreiras: Diversas Lotação: Paraíba – PB Número de vagas: 1.410 + 3.115 de cadastro reserva Remuneração: R$ 1.698 a R$ 12.000 Inscrições: Até 06/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 80 (nível básico), R$ 120 (nível médio/técnico), R$ 180 (nível superior) e R$ 250 (nível superior/médico) Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso UFCG Instituição: Universidade Federal de Campina Grande – PB Situação: Edital publicado Banca: Comissão própria Cargos: Diversos Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior Carreiras: Administrativa, saúde, TI, contabilidade e educação Lotação: Paraíba – PB Número de vagas: 153 Remuneração: R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92 Inscrições: Até 11/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150 Data da prova objetiva: 02/02/2025

Concurso PM PB Oficial Instituição: Polícia Militar do Estado da Paraíba PB Situação: Edital publicado Banca: Comissão própria Cargos: Oficial – 2º Tenente Escolaridade: Nível superior Carreiras: Policial/Segurança Pública Lotação: Bahia Número de vagas: 30 Remuneração: R$ 3.003,481 (1º ano), R$ 6.771,08 (Aspirante-a-Oficial PM), R$ 8.745,75 (2º Tenente PM) Inscrições: De 04/11/2024 a 20/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 120 Data da prova objetiva: 03/11/2024 e 10/11/2024 (Enem)

Concurso Guarda Chã Grande PE Prefeitura: Chã Grande PE Situação: Edital publicado Banca: ADM Tec Cargos: Guarda Civil Municipal Escolaridade: Nível médio Carreiras: Segurança pública Lotação: Chã Grande, Pernambuco Número de vagas: 16 + 15 de cadastro reserva Remuneração: R$ 1.500 Inscrições: Até 11/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 100 Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso Guarda Itapissuma PE Prefeitura: Itapissuma PE Situação: Edital publicado Banca: Igeduc Cargos: Guarda Civil Municipal Escolaridade: Nível médio Carreiras: Segurança pública Lotação: Itapissuma, Pernambuco Número de vagas: 10 Remuneração: R$ 1.412 Inscrições: Até 16/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 110 Data da prova objetiva: 01/12/2024

Concurso SEEC RN Instituição: Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte Situação: Edital publicado Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos: Professor e Especialista de Educação Escolaridade: Nível superior Carreiras: Educação Lotação: Rio Grande do Norte – RN Número de vagas: 598 + Cadastro Reserva Remuneração: Até R$ 4.809,60 Inscrições: Até 21/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 150 Data da prova objetiva: 19/01/2025

Região Centro-Oeste Concurso CGM Cuiabá MT Controladoria: Geral do Município de Cuiabá Situação: Edital publicado Banca: FGV Cargos: Auditor Público Interno Escolaridade: Nível superior Carreiras: Controle Lotação: Cuiabá, Mato Grosso Número de vagas: 5 + Cadastro reserva Remuneração: R$ 12.750,23 Inscrições: Até 07/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 150 Data da prova objetiva: 12/01/2025

Concurso PGM Corumbaíba GO Câmara: Municipal de Corumbaíba GO Situação: Edital publicado Banca: Instituto Avaliar Cargos: Procurador Jurídico Escolaridade: Nível superior Carreiras: Jurídica Lotação: Corumbaíba, Goiás Número de vagas: 1 Remuneração: R$ 8.060,37 Inscrições: Até 13/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 150 Data da prova objetiva: 24/11/2024

Região Sudeste Concurso SME Cariacica ES Prefeitura: Cariacica ES Situação: Edital publicado Banca: IDESG Cargos: Professor Escolaridade: Nível Superior Carreiras: Educação Lotação: Espírito Santo Número de vagas: 137 + Cadastro reserva Remuneração: de R$ 2.732,18 a R$ 4.779,23 Inscrições: Até 14/11/2024 Taxa de inscrição: R$ 110 Data da prova objetiva: 15/12/2024

Concurso TRF 6 Instituição: Tribunal Regional Federal da 6ª Região Situação: Edital publicado Banca: Cebraspe Cargos: Analista e Técnico Judiciário Escolaridade: Nível superior Carreiras: Tribunais Lotação: Minas Gerais Número de vagas: Cadastro de reserva Remuneração: Técnico Judiciário: R$ 8.529,65 a R$ 12.807,24; Analista Judiciário: R$ 13.994,78 a R$ 21.013,03 (+ benefícios e adicionais)