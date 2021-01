Como ser mais feliz: curso mais procurado de Yale agora é online e gratuito

Em meados de 2018, a professora de psicologia de Yale Laurie Santos lançou um curso chamado “Psicologia e a boa vida”, que tratava sobre felicidade. O curso trata-se de uma mistura de abstrato e concreto, combinando psicologia positiva e a vida real da ciência comportamental. Laurie desmascarou as noções populares sobre o que faz as pessoas mais felizes e ajudou os alunos a entender os hábitos que deveriam construir para levar uma vida mais feliz e realizada.

O curso foi lançado nos Estados Unidos — que possui a 18ª população mais feliz do mundo, de acordo com o Relatório Mundial de Felicidade de 2020 — em uma das faculdades de elite mais exigentes do país.

E a reação não poderia ter sido melhor. O curso se tornou o mais popular da história da Universidade de Yale, e atraiu a atenção da mídia nacional e internacional. Em uma entrevista ao The New York Times, Santos afirmou que um em cada quatro estudantes de Yale estava fazendo o curso. Embora a maioria das grandes palestras em Yale não ultrapasse 600 alunos, “Psicologia e a Boa Vida” registrou 1.182 ouvintes.

Após inúmeras pessoas solicitarem acesso ao curso, Santos disponibilizou gratuitamente as aulas para alunos que não fossem de Yale e quisessem participar de forma remota.

O curso aborda os seguintes tópicos:

Equívocos sobre felicidade

Por que nossas expectativas são tão ruins

Como podemos superar nossos preconceitos

Coisas que realmente nos deixam felizes

Colocando as estratégias em prática

O curso inclui aulas em vídeo, leituras complementares e atividades cotidianas que incentivam a criação de hábitos “mais felizes“. A pesquisa sugere que, se você fizer os exercícios conforme prescrito, deverá enxergar uma melhorar significativa em seu humor e bem-estar geral.

O curso dá um certificado?

Ao se inscrever, se você optar por receber um certificado (US$ 49), terá acesso a todos os materiais do curso, incluindo avaliações. Ao concluir o curso, seu certificado eletrônico será adicionado à sua página de “realizações”. A partir daí, você pode imprimir seu certificado ou adicioná-lo ao seu perfil do LinkedIn.

Se você não puder pagar a taxa, solicite o auxílio financeiro do curso. Clique no link “auxílio financeiro” abaixo do botão “inscrever-se” à esquerda. Você terá que preencher um questionário e será notificado se for aprovado; as inscrições levam pelo menos 15 dias para serem analisadas.

Inscreva-se gratuitamente aqui.