Como é uma entrevista de emprego com Warren Buffett, segundo CEO de gigante de fast-food

O CEO da Dairy Queen, Troy Bader, compartilhou uma visão detalhada sobre sua entrevista de emprego com Warren Buffett, então CEO da Berkshire Hathaway.

Essa experiência, ocorrida em 2017, oferece um exemplo claro do estilo de liderança e dos valores que Buffett valoriza em seus executivos, especialmente em relação à paixão pelo negócio, ética e aprendizado contínuo.

Contexto da entrevista e ansiedade inicial

Troy Bader viajou de Minneapolis até Omaha para se encontrar com Buffett, sentindo uma mistura de ansiedade e entusiasmo.

Apesar de estar confiante no seu conhecimento sobre o negócio da Dairy Queen, ele se preocupava com as perguntas que Buffett poderia fazer.

O estilo de Buffett na entrevista e seus ensinamentos

Contrariando a expectativa, Buffett demonstrou uma postura humilde e curiosa.

Nos primeiros 15 a 20 minutos, ele focou em um assunto específico que Bader dominava, buscando aprender algo que pudesse aplicar em outro negócio que estava avaliando.

Essa atitude mostrou o perfil de Buffett como um “aprendiz constante”, interessado em absorver conhecimento independentemente do status.

Os dois grandes aprendizados de Bader

A humildade do conhecimento: Bader percebeu que qualquer pessoa, mesmo as mais renomadas, possuem conhecimentos que ele não tem, e que é fundamental manter-se aberto para aprender com os outros. Buffett exemplificou isso ao buscar insights de Bader durante a entrevista.

Paixão é superior à inteligência: Buffett não buscava apenas um currículo ou uma lista de realizações, mas sim uma conexão genuína com o negócio, uma energia e paixão que impulsionassem a liderança da Dairy Queen. Bader ressaltou que, mesmo a pessoa mais inteligente pode ser superada por alguém que tenha verdadeira paixão pelo que faz. Buffett reforça essa ideia ao afirmar que o emprego ideal é aquele que você faria mesmo sem receber dinheiro.

Avaliação da ética e integridade

Além da paixão e do conhecimento, Buffett valoriza profundamente a integridade.

Segundo Bader, antes mesmo da entrevista, Buffett já havia consultado pessoas próximas para saber se ele possuía a ética exigida para empresa do grupo Berkshire.