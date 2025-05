Warren Buffett não participará da próxima assembleia da Berkshire Hathaway, diz jornal

Warren Buffett não subirá ao palco na assembleia anual da Berkshire Hathaway em 2026. Segundo informações do jornal Omaha World-Herald, o bilionário preferiu deixar os holofotes para seu sucessor após a aposentadoria.

Buffett, de 94 anos, anunciou ao final da assembleia deste ano, realizada há duas semanas, que deixará o cargo de CEO da Berkshire Hathaway, mas continuará como presidente do conselho.

Sai Buffett, entre Abel

Seu sucessor, Greg Abel, assumirá como CEO da Berkshire no fim do ano e ocupará o lugar de Buffett no palco a pedido dele, informou o jornal, citando Susie Buffett, filha de Warren.

Enquanto isso, Buffett planeja sentar-se com os demais membros do conselho de administração, segundo o jornal.

Quando será a próxima assembleia anual da Berkshire?

Abel disse ao jornal que a assembleia anual da companhia acontecerá em Omaha, no dia 2 de maio.

Ele também afirmou que o compromisso de Buffett com a empresa permanece “inabalável”, já que ele prometeu não vender nenhuma de suas ações da Berkshire e destinar todo o patrimônio a um fundo filantrópico após sua morte.

Susie Buffett, filha de Warren e integrante do conselho da Berkshire, disse que o pai considerou apropriado que Abel subisse ao palco sozinho. “Eu não vou estar lá em cima”, ela lembra dele dizendo ao comunicar sua decisão. “Vou deixar isso para o Greg.”

A filha de Buffett disse ainda que não está claro se a assembleia anual continuará atraindo até 30 mil investidores sem a presença do pai no palco, mas a empresa espera que as pessoas compareçam no próximo ano para ver como será o evento sem ele.