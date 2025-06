Como cultivar o espírito empreendedor nos filhos e prepará-los para cargos de liderança?

Você já se perguntou se o empreendedor de amanhã está na sua casa hoje? Mais do que ter ideias inovadoras ou dominar tecnologia, o que forma um empreendedor é um conjunto de habilidades que pode ser estimulado desde cedo.

Curiosidade, autonomia, empatia, capacidade de resolver problemas e tirar ideias do papel são características que não aparecem do nada na vida adulta.

Elas são construídas na infância, a partir do ambiente em que a criança cresce e das oportunidades que tem para desenvolver sua própria visão de mundo.

Habilidades empreendedoras nascem (também) em casa

O imaginário comum ainda associa o empreendedor ao adulto visionário que cria negócios do zero.

Mas os pilares dessa jornada podem surgir muito antes, muitas vezes com perguntas simples como: “Por que as coisas funcionam assim?” ou “E se eu fizer diferente?”

“A curiosidade é o ponto de partida. Crianças que têm liberdade para explorar e investigar desenvolvem uma mentalidade mais criativa e resiliente”, afirma Carolina Cabral, psicopedagoga com foco em desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Autonomia não é liberdade total — é responsabilidade na medida

Permitir que os filhos tomem decisões de forma segura é um passo essencial para desenvolver autonomia e senso de responsabilidade.

Isso vale tanto para pequenas escolhas do dia a dia (como planejar sua rotina ou organizar suas tarefas) quanto para experiências mais estruturadas, como feiras de ciências, oficinas de criação ou até mesmo jogos que envolvem estratégia.

Esses momentos estimulam a capacidade de execução, algo que diferencia quem apenas tem ideias de quem as transforma em realidade — traço marcante em perfis empreendedores.

