‘Sucessoras de Magalu (MGLU3)’? Analista aponta 6 ações promissoras Magazine Luiza (MGLU3) se destaca como um dos maiores casos de sucesso da bolsa; agora, analista indica ações com alto potencial de valorização

Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na abertura do pregão em 6 de novembro de 2024, na cidade de Nova York. As ações de Wall Street subiram na abertura do pregão em Wall Street na quarta-feira, depois que os eleitores dos EUA enviaram Donald Trump de volta à Casa Branca e lhe deram um Senado Republicano. Os principais índices subiram 1,8% ou mais no início, já que as esperanças sobre os esperados cortes de impostos e flexibilização regulatória mais do que compensaram as preocupações sobre tarifas mais altas (TIMOTHY A. CLARY/AFP)