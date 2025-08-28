Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como a regulamentação de apostas online pode mudar a forma que você faz marketing digital?

Em meio à regulamentação das apostas online, a IAB Brasil propõe boas práticas para unir inovação e responsabilidade social

(IAB Brasil)

(IAB Brasil)

Luana Araujo
Luana Araujo

Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10h46.

O setor de apostas online vive um momento de explosão no Brasil. Com a regulamentação das apostas esportivas avançando e as plataformas ganhando cada vez mais espaço na mídia, surgem também questionamentos importantes sobre os limites da comunicação publicitária nesse segmento.

É nesse contexto que o IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), referência em boas práticas de publicidade digital, lança um guia inédito voltado especificamente para orientar a atuação ética e responsável de marcas, agências e plataformas que operam nesse mercado.

O material não surge apenas como resposta a um movimento regulatório, mas como uma tentativa de liderar a construção de um padrão de comunicação que considere tanto os interesses comerciais quanto o impacto social. 

Quer ser um líder estratégico de marketing? Se posicione no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Crescimento do setor exige regras claras

Com o aumento da presença das apostas digitais no cotidiano dos consumidores, o IAB Brasil se posiciona como uma referência confiável ao reunir especialistas e propor diretrizes que ajudem a moldar uma atuação responsável. 

Mais do que fornecer ferramentas práticas, o guia busca promover um diálogo entre empresas, órgãos reguladores e a sociedade civil. 

Entre os principais pontos abordados estão a transparência nas comunicações, a proteção de públicos vulneráveis e o incentivo a formatos publicitários que evitem excessos e abusos. 

O foco não está apenas na regulamentação, mas na construção de uma relação de confiança capaz de sustentar o crescimento do setor de maneira saudável.

Responsabilidade e inovação podem caminhar juntas

A proposta do IAB Brasil reforça a importância de alinhar interesses comerciais com valores sociais. Ao incentivar práticas éticas, o guia contribui para um ecossistema digital mais seguro e transparente, algo essencial diante da regulamentação oficial das apostas esportivas online no Brasil.

A iniciativa mostra como as instituições podem atuar de forma proativa para transformar contextos regulatórios em oportunidades de desenvolvimento sustentável e comunicação responsável.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

  • Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;
  • Liderar estratégias de branding e performance;
  • Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing e se posicione no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Carreira

Ex-profissional de tênis aposta em campanha de marketing polêmica sobre emagrecimento

De engenheiro a líder global: a trajetória que transformou a Microsoft e o conceito de liderança

Qual é o tempo mínimo para ficar em um emprego antes de buscar algo melhor?

A fuga dos ‘workaholics’: quando a vida pede mais do que um crachá

Mais na Exame

Carreira

Ex-profissional de tênis aposta em campanha de marketing polêmica sobre emagrecimento

Future of Money

Tailândia avança em projeto para transportar títulos públicos para blockchain

Mercados

Ibovespa sobe pelo segundo dia seguido e testa os 140 mil pontos

Um conteúdo Bússola

Empresa lança dispositivo com IA que analisa consumo e economia de projetos solares