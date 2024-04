Com ofertas especiais, Faculdade EXAME abre vagas para MBA em Inteligência Artificial para Negócios

A Faculdade EXAME liberou, nesta terça-feira, 23, as matrículas para uma nova turma do MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Com 360 horas de aulas práticas e teóricas, essa é a única especialização em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC.

Por tempo limitado, interessados poderão garantir uma vaga com ofertas especiais. Além de um desconto de 44,01%, novos alunos também terão acesso a uma comunidade exclusiva para troca de experiências, programa de mentorias para tirar dúvidas sobre o curso e a chance de um cashback de 100% ou 50% para os melhores alunos da turma.

Conheça o MBA em Inteligência Artificial para Negócios

Certificada pelo MEC, a formação conta com um currículo completo para profissionais que desejam se especializar na aplicação da inteligência artificial em ambientes corporativos – e abarca aspectos técnicos, mas também de estratégia e gestão.

Os conteúdos são ministrados de forma totalmente online e as aulas ficam disponíveis por 12 meses para que os alunos acessem quando e de onde preferirem. Além disso, o programa inclui aulas teóricas, estudos de caso, projetos práticos, trabalhos em grupo e interação com professores e profissionais experientes em IA e tecnologia.

Ao finalizar o MBA, os participantes recebem um certificado reconhecido pelo MEC, que valida habilidades e conhecimentos em IA aplicada aos negócios. É uma grande porta de entrada para uma carreira em empresas que buscam integrar a IA em suas operações.

O que o MBA em Inteligência Artificial para Negócios ensina?

Domínio das ferramentas: especialistas vão mostrar como utilizar as ferramentas de inteligência artificial mais importantes e usadas do mercado, como redes neurais, processamento de linguagem natural (PNL) e aprendizado de máquina.

Aplicação da IA aos negócios : depois de dominar as ferramentas, é a vez de aprender como aplicar a tecnologia aos negócios (de todos os tipos, tamanhos e indústrias), criar projetos inovadores e desenvolver soluções variadas.

Gestão com inteligência artificial: além do conhecimento técnico, o programa também permite o desenvolvimento de habilidades essenciais para todo tomador de decisão, que vai precisar coordenar projetos, gerenciar tarefas e liderar equipes.

Antifragilidade de negócios: no pilar da antifragilidade, alunos vão consolidar todo o conhecimento para tornar a aplicação da Inteligência Artificial à prova de crise.

‘Pessoas estão se tornando referências com a IA’, diz coordenador

Para Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA, investir em uma formação em IA é a chance dos profissionais expandirem e especializarem seus conhecimentos. Segundo ele, não há pré-requisitos de formação, nem conhecimentos em programação.

"Os alunos dos nossos cursos são pessoas de quase todas as áreas, de contabilidade a medicina”, explica o coordenador. “E são pessoas que estão se tornando referências em suas áreas com o uso da inteligência artificial”, diz.

