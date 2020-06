Claranet Brasil anuncia home office permanente – e está contratando

A Claranet Brasil, multinacional de tecnologia, se junta à crescente lista de empresas que testaram o home office durante a pandemia e aprovaram – para sempre.

A empresa divulgou com exclusividade para EXAME que tornará opcional a ida ao escritório para todos os seus colaboradores, uma vez que a equipe não teve problemas para operar remotamente.

Segundo Fábio Amigo, Diretor-Presidente da Claranet Brasil, a facilidade de adoção do novo modo de trabalho ajudou a tomar a decisão.

“O escritório não deixará de existir, mas será um local de convívio social, para reuniões importantes, para aqueles que optarem por trabalhar no escritório e para mantermos a cultura da nossa empresa”, afirma ele.

Assim, a empresa não vai reduzir o escritório, mas já planeja uma expansão de equipe que vai além da limitação geográfica do estado de São Paulo. As novas vagas são abertas para profissionais de qualquer lugar do Brasil.

Os escritórios da companhia em outros países, como Portugal, França, Alemanha e Itália, vão seguir a mesma tendência, o que significa que seus cerca de 2.200 funcionários no mundo terão a opção de trabalhar de casa.

No momento, a empresa tem sete oportunidades disponíveis no site, com vagas para desenvolvedores, gerente, agile coach e arquiteto de soluções, entre outros.