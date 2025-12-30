Cinco movimentos decisivos para transformar o fim do ano no início do seu crescimento

Começando o ano com o pé direito (Thinkstock)
Redatora
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 05h00.
Dezembro costuma ser visto como um mês de desaceleração. Mas, para quem está construindo negócios e liderando com visão de futuro, esse é o momento de criar vantagem.
Nas últimas semanas do ano, enquanto muitos estão em ritmo de encerramento, os profissionais de alta performance estão ajustando rotas, tomando decisões estratégicas e criando tração para 2026.
Esse período pode ser determinante. Ações pontuais, feitas agora, são capazes de destravar resultados, aumentar a produtividade e antecipar conquistas.
Se você quer liderar com mais clareza e impacto no próximo ano, veja os cinco movimentos que podem mudar seu jogo desde já. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
O quarto trimestre é um dos períodos mais férteis para fechar negócios, especialmente em vendas B2B (de empresas para empresas), quando as organizações correm para usar orçamentos antes que expirem. Já no varejo, é o auge da demanda.
Este é o momento para retomar contatos, reativar propostas paradas e oferecer incentivos pontuais. O que pode parecer um período de calmaria é, na verdade, a chance de consolidar resultados e aumentar a base para o próximo ciclo.
Se sua empresa vive um período de menor movimento no fim do ano, aproveite. Esses dias mais tranquilos são ideais para organizar processos, automatizar tarefas repetitivas e preparar a estrutura para crescer com menos atrito.
Mapear gargalos operacionais agora pode economizar meses de esforço em 2026, e abrir espaço para foco no que realmente importa: inovação, entrega e crescimento.
Planejamento sem ação é só desejo. Para que 2026 comece com clareza, é preciso mais do que estimativas otimistas. Reúna os dados que importam e transforme isso em metas concretas e viáveis.
Além disso, esse é o melhor momento para alinhar a equipe. Faça avaliações de desempenho, enfrente os pontos de tensão e prepare o time para jogar em alto nível desde janeiro.
Planejamento financeiro de verdade começa agora. Estimar as necessidades de caixa para os primeiros seis meses de 2026, cortar excessos, redirecionar investimentos e explorar novas oportunidades são atitudes que antecipam vantagem competitiva.
Se você pensa em crescer para outros mercados, é essencial estruturar ferramentas de câmbio e pagamentos internacionais que não te deixem na mão — muitos só percebem os gargalos quando já é tarde.
DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente
O fim do ano também é tempo de revisão estratégica. Entender o que seus clientes amaram, o que não funcionou, e o que os concorrentes fizeram melhor que você é essencial para recomeçar com vantagem.
Analise lançamentos do setor, preços, campanhas e posicionamentos. Não para copiar, mas para identificar espaços que você pode ocupar com agilidade. Quem chega em janeiro com clareza estratégica sai na frente.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!