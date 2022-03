Cia de Talentos oferece 100 bolsas de estudo para mulheres

O grupo Cia de Talentos vai oferecer 100 bolsas de estudo para mulheres se formarem na área de tecnologia.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

A iniciativa, parte do programa “Protagoniza aí!” do grupo e em parceria com a Faculdade Digital Descomplica, ainda contará com uma jornada gratuita de desenvolvimento profissional durante o período de estudos.

As bolsas serão divididas igualmente entre cursos de graduação e pós-graduação. Para qualquer uma das trilhas, é necessário ser uma pessoa que se identifica como mulher (cis, trans ou travesti), ter acesso à internet e tempo disponível para as aulas.

A seleção ainda vai levar em conta a vulnerabilidade socioeconômica como critério para as bolsas.

Nas edições passadas do programa, que já teve seis mil inscritos, as pessoas aprovadas representaram um perfil diverso, com 64% de pretos, pardos e indígenas; 38% LGBTQIA+; 7% de 50 anos ou mais; 11% de pessoas com deficiência; 82% de vulnerabilidade socioeconômica.

Para a bolsa de graduação, é necessário ter o ensino médio completo e poder comparecer uma vez por semestre em um dos polos da Descomplica para realizar prova presencial.

Os cursos disponíveis são:

● Análise e Desenvolvimento de Sistemas

● Ciência da Computação

● Computação em Nuvem

● Jogos Digitais

● Sistemas de Informação

● Sistemas para Internet

Para a pós-graduação, as candidatas precisam ter concluído qualquer graduação. As formações disponíveis são:

● Análise de Dados

● Análise e desenvolvimento de programas

● Gestão de produtos

● MBA Online Big Data e Inteligência Competitiva

● Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

● Projetos e Aplicativos Móveis Multiplataforma

● Projetos de Cloud Computing

● Segurança da Informação

● Tecnologias Aplicadas a Educação

As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de abril pelo site do programa.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.