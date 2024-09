Chega de falar de IA: este treinamento mostra, na prática, como virar uma especialista na área

O debate sobre a inteligência artificial está em alta. E e com razão. Segundo um relatório da McKinsey, o Brasil deve gastar mais de US$ 1 bilhão com IA até o final do ano. No entanto, há um problema maior em jogo: as empresas falam sobre IA, mas poucas sabem como transformá-la em oportunidades práticas.

A demanda por profissionais capacitados já ultrapassou a oferta e o mercado busca aqueles que possuem as habilidades certas para aplicar a tecnologia no mundo real. Neste cenário, surge uma questão: como deixar de discutir sobre o futuro da IA e transformar essa tecnologia em um diferencial na carreira?

O pré-MBA que leva da teoria à prática

Para responder essa pergunta, a Faculdade EXAME lançou o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento de quatro aulas introdutórias ao curso de pós-graduação.

Por um investimento inicial de apenas R$ 37, é possível acessar uma formação que apresenta não apenas conceitos teóricos, mas também foca em aplicações práticas para quem deseja se destacar rapidamente. E o melhor: não é necessário ter conhecimentos avançados em tecnologia para começar.

Miguel Lannes Fernandes, especialista no setor, é professor deste treinamento e orienta os alunos em como adentrar o universo da IA com clareza e objetividade.

Fernandes acredita que “qualquer profissional pode se tornar um especialista em IA, independente da área de formação”. Ou seja, não importa se a experiência profissional está em marketing, finanças ou operações. O programa é voltado para aqueles que desejam se especializar e se tornarem desejados pelos recrutadores.

Como é o formato do Pré-MBA?

Ao longo das aulas, o programa vai revelar o caminho para ingressar no mercado de inteligência artificial. Os alunos terão uma visão introdutória sobre a aplicação da IA em diferentes áreas empresariais e poderão compreender, de uma vez por todas, os conceitos básicos e técnicas fundamentais da tecnologia.

O objetivo é capacitar os participantes para compreenderem as mudanças e tendências do mercado e tomarem decisões estratégicas com base em dados.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode agregar bastante valor ao currículo e chamar a atenção de recrutadores.

Vale destacar que, além do valor promocional, os alunos que garantirem sua vaga no pré-MBA também terão acesso a um ano de assinatura do EXAME Pass, um pacote de assinatura digital que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar. Inscreva-se agora

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.