Após 20 anos, Catho torna plataforma gratuita para quem busca emprego 

A Catho, plataforma que conecta empresas e candidatos, anunciou nesta segunda-feira, 8, que passará a oferecer gratuidade para quem usa o site para se candidatar a vagas de emprego.

Antes, os usuários tinham que pagar mensalidade após 30 dias de uso. A mudança no modelo de negócio vai permitir que todos os cadastrados na plataforma busquem oportunidades e enviem seus currículos sem cobrança.

Segundo Fernando Morette, CEO da Catho, embora o modelo anterior tenha sido um sucesso por mais de 20 anos da história do negócio pioneiro no setor de recrutamento, a mudança reflete a ambição da empresa para o futuro.

“A nossa missão é mudar a vida das pessoas através do trabalho. Ao olhar para essa missão, queremos amplificar nosso alcance e ter um impacto mais relevante na vida das pessoas”, diz.

Com a mudança, qualquer pessoa poderá se cadastrar na plataforma e se candidatar sem ter que colocar dados de pagamento. Essa alteração é significativa para a parte da população que não possui conta em banco ou cartão de crédito.

Já quem contratar o plano profissional terá a vantagem de destacar seu currículo nos processos seletivos para os recrutadores.

A empresa também oferece um portfólio de produtos para ajudar o candidato ao longo de um processo de vaga. “Desde a parte de encontrar uma posição até fazer as entrevistas. Também ajudamos a escrever currículo e fazer a simulação de entrevista de emprego”, diz o CEO.

E ele acredita que a tendência do mercado de recrutamento é intensificar a oferta de soluções digitais.

Com a pandemia, os processos de contratação se digitalizaram rapidamente, e é possível que muitas das etapas da busca de emprego, como o cadastro de currículo e a triagem de candidatos, continue acontecendo online.

“Nossa perspectiva é de que as vagas passam a ser mais online, o que já vinha acontecendo. É uma mudança esperada do mercado. Assim como a crescente automatização do processo seletivo”, comenta.

Como buscar emprego ainda em 2021

Nos últimos 8 anos, a Catho teve uma média anual de 1,5 milhão de vagas anunciadas. E até outubro de 2021, foram cerca de 1,3 milhão de vagas na plataforma. “Muitas dessas vagas não estão disponíveis em outro lugar, pois 33% dos recrutadores dizem publicar suas oportunidades com exclusividade na Catho”, diz

Morette vê que o mercado de trabalho está aquecendo, com mais vagas sendo ofertadas do que no período antes da pandemia.

De 2019 para 2021, o número de vagas cresceu 8,7% ao comparar o acumulado de janeiro a outubro de cada ano. No entanto, ao considerar apenas outubro, há um aumento de 52% em relação a 2019.

Para o CEO, esse é o momento para organizar sua candidatura e ir atrás de uma nova oportunidade de emprego.

“Vejo nesse momento alguma recuperação. Na véspera da virada do ano e em janeiro, o volume de buscas por vagas cresce. Então a primeira dica que dou é fazer seu registro em novembro ou dezembro para entender como o serviço funciona e deixar seu currículo pronto”, diz.

Além do preparo do currículo, o executivo também recomenda que os candidatos já façam os testes disponíveis na plataforma.

“Os recrutadores têm acesso a esses candidatos que já realizam os testes e muitos preferem já selecionar dentro desse grupo pré-avaliado para agilizar o processo”, explica.