BYD, PicPay, Santander Select e outras empresas estão com vagas de emprego. Veja como se inscrever

Não se sentir feliz no trabalho foi o principal motivo para que profissionais deixassem seus empregos por vontade própria, de acordo com a pesquisa da Robert Half, realizada em parceria com a The School of Life Brasil.

O estudo, realizado em maio deste ano, escutou 100 profissionais (todos desempregados com idade igual ou superior a 25 anos e formação superior completa).

Entre os principais fatores que têm levado as pessoas a pedir demissão, o estudo destaca:

Não se sentir feliz no trabalho (44,12%);

Busca por novos desafios (42,65%);

Falta de perspectiva de crescimento (33,82%);

Não se sentir valorizado no trabalho (27,94%);

Relação ruim com antigos gestores (19,12%).

Busca por maior remuneração (13,24%);

Sonho de mudar de carreira (10,29%);

Relação ruim com antigos colegas de equipe (7,35%);

Busca por um pacote de benefícios mais atrativo (4,41%).

Seja qual for o motivo que te leva a tentar um novo emprego, saiba que há diversas empresas com oportunidades de trabalho abertas.

Veja abaixo quais são as companhias e como se inscrever:

BBF

O Grupo BBF (Brasil BioFuels), empresa que atua no agronegócio sustentável desde o cultivo da palma de óleo, biotecnologia, produção de biocombustíveis e geração de energia renovável, está com 440 vagas de emprego para trabalhar nos estados do Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas e São Paulo.

As oportunidades são para profissionais de diversas áreas como técnico de automação, assistente jurídico, fiscal de segurança empresarial, auxiliar de mecânico, mecânico industrial, auxiliar de logística, supervisor de produção industrial, operador de máquinas agrícolas, coordenador geral de frota, coordenador agrícola, analista de Recursos Humanos, entre outros.

Inscrições: Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar pelo site da empresa.

BYD

A BYD, empresa de inovação tecnológica, protagoniza um novo capítulo da indústria automotiva na América Latina com a produção de veículos elétricos e híbridos em Camaçari (Bahia). Além das vagas para o Complexo de Camaçari, a BYD tem oportunidades abertas em São Paulo e Campinas em diversas áreas de atuação. Algumas delas são: Analista de Backoffice, Analista de Comércio Exterior, Analista de Marketing, Analista de Infraestrutura, Analista de Planejamento Estratégico, Analista de Mídias Sociais e Analisa de Treinamento e Desenvolvimento

Inscrições: Para saber mais sobre as vagas da BYD ou se cadastrar acesse os canais: Página de Carreiras BYD, Banco de Talentos da Bahia e Instagram de Carreiras.

Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo) abre o mês de julho com mais de 400 vagas de emprego para quem está em busca de recolocação profissional. As oportunidades em áreas de serviços, comércio e construção civil ofertam salários entre R$ 650 (estágio) e R$ 4.000.

Inscrições: O cadastro pode ser feito pessoalmente em uma das 26 unidades do Cate ou pelo portal do serviço.

Grupo Fácil

O Grupo Fácil, empresa de tecnologia e soluções para os segmentos de Saúde e Instituições Financeiras, abre vagas de emprego em diversas áreas, como:

Tecnologia (Analista Sênior de Redes - Telefonia / Analista de Sistema / Analista de Suporte Júnior/ Desenvolvedor Pleno Node/js); Auditoria (Auditor Consultor); BackOffice (Agente administrativo de Regulação); Call Center (Operador de Teleatendimento); Saúde (Enfermeiro Auditor - Contas Médicas, retrospectiva e concorrente / Médico Auditor - Contas Médicas, retrospectiva e concorrente) e BPO Financeiro (Analista de Contas Médicas Júnior - Contas Médicas / Analista De Contas Médicas Júnior - Recursos de Glosa / Analista Financeiro Pleno - Contas a Receber). Todas as vagas são aplicáveis a Pessoas com deficiências – PCD´s.

Alguns dos benefícios são: Assistência odontológica; Seguro de vida; Vale-refeição; Vale-transporte; Parcerias e convênios diversos e Programas de saúde e bem-estar.

Inscrições: no site da empresa ou na página do LinkedIn.

Líder Aviação

A Líder Aviação, empresa de aviação executiva da América Latina, está com oportunidades para profissionais com diferentes níveis de experiência, como analista de compras internacionais, gerente de controladoria, analista de infraestrutura, auxiliar de treinamento e escala, auxiliar administrativo, entre outros.

Há vagas em Belo Horizonte, onde está localizada sua sede, além do estado do Rio de Janeiro (Maricá, Macaé e Campo dos Goytcazes).

Inscrições: todas as oportunidades de carreira você encontra no site da empresa.

Nomus

A Nomus, empresa de tecnologia para o setor industrial, anuncia a abertura de novas vagas para as funções de Desenvolvedor Front End júnior; Desenvolvedor JAVA pleno; Analista de Testes Funcionais; Técnico de Suporte e Analista de Suporte. As vagas são abertas para todas as localidades do Brasil.

Inscrições: Todo o processo de seleção é feito remotamente, composto pelas fases de avaliação de currículo, prova online e entrevista. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, acesse o site da empresa.

PicPay

A PicPay anuncia a abertura de mais de 50 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas áreas, com foco principal em tecnologia, para atuar com dados, produtos e desenvolvimento. Os cargos estão disponíveis para profissionais de diferentes níveis, desde analistas até coordenadores e gerentes.

A empresa oferece benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-mobilidade, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass ou Total Pass, licença maternidade estendida e paternidade, além de opções de teletrabalho. Os benefícios são oferecidos por meio do cartão PicPic, que funciona na função crédito e permite transferir o saldo entre diferentes categorias.

Inscrições: Para se candidatar e conferir todas as oportunidades, acesse a Central de Vagas do PicPay.

PRIO

A PRIO, antiga PetroRio, empresa independente de óleo e gás do Brasil, acaba de anunciar sete vagas para posições tanto offshore quanto onshore. Há oportunidades para profissionais nas seguintes especialidades: Engenheiro de Integridade, Analista de Parcerias, Marinheiro de Convés, Analista Contábil Pleno e Operador de Produção.

Os postos de trabalho são tanto na sede da empresa, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, quanto para os ativos, localizados na Bacia de Campos.

Para as oportunidades CLT, há benefícios como: vale-alimentação, vale-refeição, vale-combustível, auxílio creche, auxílio inglês, plano odontológico e de saúde, academia, programa de saúde e bem-estar, seguro de vida, bônus, adesão ao plano de stock options etc.

Inscrições: na página da empresa.

Santander Select

O Select, segmento de alta renda do Santander Brasil, quer atingir o marco de um milhão de clientes até o final de 2023. Para atender a demanda, o Banco está contratando 230 especialistas em todo o país. As vagas são para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasília.

Na função de Especialista em Clientes Alta Renda (Select), o profissional será responsável por atuar de forma consultiva e personalizada para garantir a melhor experiência para o cliente. Além disso, o especialista oferecerá produtos e serviços financeiros e deverá ser capaz de acompanhar as mudanças no mercado para assegurar um atendimento cada vez mais efetivo.

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem possuir graduação completa, certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), vivência em pacote office, conhecimento em produtos de investimentos e experiência em gestão de carteira do segmento pessoa física alta renda. Será um diferencial candidatos com pós-graduação e CEA (Certificação de Especialista de Investimentos), também da ANBIMA.

Inscrições: Para se inscrever, é necessário preencher o formulário no link.

Seminovos Localiza

A Seminovos Localiza, área de venda de veículos da Localiza&Co, está com aproximadamente 400 vagas de consultor e consultora de vendas para lojas espalhadas por todo o Brasil. Os(as) interessados(as) devem ter ensino médio completo, experiência comercial, conhecimento em matemática financeira, conhecimento do pacote office e ser portador(a) da CNH-B definitiva e ativa. Não é necessário ter experiência no setor automotivo e a remuneração e os benefícios são compatíveis com o mercado.

Inscrições: A seleção está em andamento e as inscrições podem ser realizadas no portal de carreira da empresa.

UDS (oportunidades em Portugal)

A UDS, empresa especialista em desenvolver softwares, está com oportunidades para profissionais de TI em Portugal. Ao todo, são cerca de 40 vagas para cargos como Consultor SAP, Desenvolvedor Mobile, Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Fullstack, QA, entre outros.

Os selecionados iniciam o trabalho no Brasil, de maneira remota. Em até 60 dias, essas pessoas receberão o suporte da empresa para se mudar e começar a desempenhar suas funções nas terras lusitanas, de forma híbrida. A UDS disponibiliza uma assessoria jurídica para todos os trâmites legais e ainda auxilia com o processo de visto, apoio psicológico para a família, busca por imóvel e oferece hospedagem gratuita para os primeiros 30 dias.

O prazo mínimo para que esses profissionais permaneçam no exterior é de 24 meses, sem restrição de tempo para a volta, uma vez que a empresa assessora seus profissionais com oportunidades em diferentes projetos. A UDS procura perfis que atendam aos requisitos técnicos e estejam dispostos a se mudarem rapidamente.

Inscrições: A seleção dessas pessoas está sendo feita por meio da página de Carreiras no site da empresa e também pela busca ativa promovida pela equipe de recrutamento da companhia.

Verisure

A Verisure, empresa de alarmes monitorados na Europa e no Brasil, está com 52 vagas abertas para atendimento e vendas externas, incluindo oportunidades para Jovem Aprendiz.

Os postos de trabalho são destinados para atuação em diferentes níveis de senioridade para setores como comercial, televendas, manutenção de campo, infraestrutura e relacionamento com o cliente. O modelo de trabalho é, em sua maioria, presencial para candidatos dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.

O prazo de inscrição e processo seletivo varia de acordo com cada vaga e poderá incluir etapas de prova online, entrevista com RH, painel em grupo e entrevista individual com o gestor da vaga. Os candidatos aprovados serão convocados para iniciar as atividades de maneira imediata.

Inscrições: Os interessados podem realizar a candidatura por meio do portal de vagas da empresa.