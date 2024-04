BTG Pactual abre inscrições para o BTG Soma Educação; veja como participar

O BTG Pactual (banco de investimento do mesmo grupo de controle da EXAME), abre inscrições para o BTG Soma Educação, programa que irá apoiar no desenvolvimento de 12 instituições que atuam com educação em frentes como reforço escolar, oficinas de esporte, música, tecnologia e outras iniciativas.

Esta será a 10ª edição da formação que promove o fortalecimento da gestão e a sustentabilidade financeira das organizações, com o objetivo de potencializar o impacto social destas iniciativas. Desde que foi lançado, em 2020, o BTG Soma já acelerou mais de 75 organizações sociais no país inteiro.

"A 10ª edição do BTG Soma dá continuidade a um trabalho de potencializar a atuação de organizações sociais de todo o país. Promover essa formação por meio de capacitações e mentorias reforça o nosso compromisso com iniciativas que trazem transformações para a sociedade por meio da educação e do empreendedorismo”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

A jornada é composta por 85 horas de encontros com professores referência do setor e um acompanhamento de mentores especialistas do BTG Pactual.

Como participar?

Para participar da formação, as instituições precisam ter pelo menos um ano de atividade, CNPJ ativo no momento da inscrição e funcionários em regime CLT. As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 20 de abril e devem ser feitas pela página oficial do programa do BTG