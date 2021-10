Grupo Boticário abre 400 vagas para curso gratuito de tecnologia

Está procurando uma oportunidade para entrar na área com maior demanda por profissionais? Para ajudar quem deseja iniciar a carreira em tecnologia, o Grupo Boticário abre nesta quinta-feira, 14, 400 vagas na segunda edição do Programa Desenvolve, um curso gratuito de formação.

A iniciativa tem foco em pessoas em situação de vulnerabilidade e que não possuem condições de realizar um curso profissionalizante em tecnologia. O programa terá vagas exclusivas para mulheres, negros, pessoas trans, não binárias, em situação de refúgio e candidatos com 50 anos ou mais.

Segundo Daniel Knopfholz, vice-presidente de Tecnologia do Grupo Boticário, 23 das 130 pessoas que participaram da primeira edição e realizaram os cursos ao longo deste ano já fazem parte da empresa.

“Para o Desenvolve 2022 iremos além, ao quase quadruplicar o número de vagas para os cursos e as oportunidades de contratação na companhia”, diz o executivo.

Entenda mais sobre as vagas

As oportunidades serão distribuídas entre cursos da escola Alura, com 300 delas para a formação de desenvolvedores Full Stack, 50 para analista de Dados e mais 50 para Devops.

Para promover a diversidade na área de tecnologia, metade dessas vagas serão destinadas para mulheres e pessoas negras. Para pessoas com 50 anos ou mais, serão 20 vagas. Dez posições serão para pessoas transgênero ou não binárias e mais dez para pessoas em situação de refúgio no Brasil.

Como se inscrever

Os candidatos não precisam ter formação na área ou conhecimento de inglês. Só é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e renda máxima de 1,5 salário-mínimo.

Com duração de nove meses, o programa ainda oferece a possibilidade de concorrer a posições no Grupo Boticário de meio período a partir dos três primeiros meses de formação. A empresa vai contratar 40 alunos que se destacarem nesse período.

As inscrições começam no dia 18 de outubro e vão até 7 de novembro. Veja mais detalhes no site.

