Quer fazer um intercâmbio ou trabalhar em outro país? Veja as feiras deste ano

O número de jovens brasileiros de 15 a 18 anos que têm deixado o país para estudar ensino médio e universidade no exterior tem crescido significativamente. Dados da pesquisa Belta 2024, da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, apontaram na entrevista com 5 mil estudantes de várias idades, que 13,76% de jovens entre 15 e 18 anos viajaram para estudar no exterior em 2022. Já em 2023, 34,44% dos jovens da mesma faixa etária embarcaram para estudar no exterior, registrando um aumento de 150% em relação ao ano anterior.

Além do enriquecimento acadêmico, os estudantes que optam por essa experiência têm a chance de vivenciar novas culturas, aprimorar idiomas e desenvolver habilidades socioemocionais, como a resiliência e a capacidade de se adaptar a ambientes multiculturais - habilidades que são cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho globalizado​.

O Canadá segue liderando a lista de países mais buscados por brasileiros para estudar e trabalhar desde 2017. O ranking é realizado pela Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) que ouviu mais de 600 empresas brasileiras de viagem e intercâmbio e quase mil estudantes foram entrevistados.

Para quem deseja estudar ou trabalhar no Canadá ou em outro país, instituições estão promovendo eventos neste fim de ano que reúne universidades e especialistas sobre estudo e mercado de trabalho no exterior. Veja a relação:

CI Intercâmbio

A CI Intercâmbio realizará a Feira de Educação Internacional, no dia 21 de setembro de 2024, sábado, das 11h às 17h, no hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo, próximo a avenida Paulista, com entrada gratuita e aberta ao público.

O evento reunirá mais de 40 instituições de ensino internacionais de países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Austrália, Emirados Árabes Unidos – Dubai

Acesse esse link para mais informações e inscrições para participar presencialmente.

É possível acompanhar a feira on-line por meio deste canal.

Feira de Intercâmbio USP

A Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP irá promover entre os dias 24 e 25 de setembro a Feira de Intercâmbio USP.

O evento será aberto e gratuito e contará com a presença de vários representantes de países, agências de intercâmbio e Universidades no exterior.

O evento será das 13h às 19h na FEA USP (Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Butantã).

Para participar, é preciso fazer a inscrição por meio deste formulário.

Expo Canadá

A Expo Canadá está prevista para acontecer em novembro em Brasília, no dia 28/11, e em São Paulo, no dia 30/11. A feira conta com palestras explicativas sobre as últimas mudanças nos processos imigratórios e mercado de trabalho canadense.

Para fazer a sua inscrição, acesse o site da Expo Canadá.