Assaí tem mais de 3 mil vagas abertas em todo o Brasil

O Assaí Atacadista está com mais de 3.300 vagas de emprego abertas, que incluem 567 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país e mais de 2.800 oportunidades para as unidades em construção para serem inauguradas até o final deste ano, em linha com o seu plano de expansão.

Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos — entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Como medida de prevenção contra a covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% online, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. A seleção online também oferece mais agilidade e permite que o candidato acompanhe a sua evolução na plataforma.

O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Atualmente, o Assaí conta com mais de 51 mil colaboradores e colaboradoras em todo o país e planeja gerar mais de 6 mil novos postos de trabalho com o seu plano de expansão orgânica, que prevê a abertura de até 28 unidades ainda este ano.

Os interessados e interessadas em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar exclusivamente no site.

Abaixo, é possível ver os locais que abrirão lojas e estão com vagas abertas.

Vejas as localidades que abrirão mais vagas

Maringá (PR) — são mais de 290 vagas de emprego abertas para a cidade de Maringá, no Paraná. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Colombo, nº 9322, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Cabo de Santo Agostinho (PE) — são 240 vagas de emprego abertas para a cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Rodovia PE 60, nº 2.520, em Garapu, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Piracicaba (SP) — são mais de 290 vagas de emprego abertas para a cidade de Piracicaba, em São Paulo. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na rua Santa Catarina, no bairro Piracicamirim, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Barreiras (BA) — são mais de 280 vagas de emprego abertas para a cidade de Barreiras, na Bahia. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Cleriston Andrade, nº 1.897, no bairro São Miguel, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Tijuca (RJ) — são mais de 300 vagas de emprego abertas para a cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na rua Matriz e Barros, nº 975, no bairro Beltrão, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

São Gonçalo (RJ), unidade Porto Velho — são mais de 300 vagas de emprego abertas para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na rua São Jorge, nº 95, no bairro Porto Velho, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Barra da Tijuca (RJ) — são mais de 300 vagas de emprego abertas para a cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida das Américas, nº 900, na Barra da Tijuca, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Sete Lagoas (MG) — são mais de 280 vagas de emprego abertas para a cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Doutor Azeredo, nº 2.575, no bairro Canaã, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

Betim (MG) — são mais de 280 vagas de emprego abertas para a cidade de Betim, em Minas Gerais. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, nº 3355, no Parque das Indústrias, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.

São Gonçalo (RJ), unidade Tribobó — são mais de 280 vagas de emprego abertas para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As oportunidades criadas são para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Fued Moises, nº 114, no bairro Tribobó, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente neste link.