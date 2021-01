As 4 dicas da especialista em produtividade do Google para seu home office 

Se engana quem pensa que mais horas de trabalho equivalem a maior produtividade. Esse é o aviso que a conselheira do Google sobre produtividade, Laura Mae Martin, deu em entrevista para a CNN.

Segundo a especialista, o maior erro de produtividade que os profissionais cometem é acreditar que o número de horas de trabalho é uma boa medida para a um trabalho de sucesso. “Muitas vezes, há um efeito negativo se você está trabalhando horas demais”, conta ela.

Com a volta aos escritórios sendo postergada em muitas empresas, ou até um modelo de trabalho em casa se tornando definitivo, muitos profissionais continuam sofrendo para organizar sua rotina em casa e controlar o ritmo de trabalho.

O Google faz pesquisas há mais de uma década sobre os fatores que influenciam a entrega de alta perfomance. Nos projetos Oxigênio e Aristóteles, os cientistas da empresa de tecnologia analisaram os fatores que destacam os melhores líderes e as melhores equipes.

Um dos pontos essenciais das equipes de sucesso é ter objetivos claros e planos estruturados. E uma forma de conseguir isso é mantendo a agenda organizada.

A especialista criou quatro dicas essenciais que todos podem aplicar ao seu dia de serviço em casa – e que ainda trarão benefícios no escritório. Confira:

Encontre o seu canto de produtividade

Você está trabalhando na sua cama? Segundo a especialista, é importante separar uma área para trabalho e uma para descanso. Dessa forma, mesmo sem um equipamento completo de escritório, o nosso cérebro pode associar uma área da casa como o local de trabalho. E outros lugares, como o sofá ou sua cama, como locais apenas para descanso.

Veja o trabalho como uma corrida

Para a especialista, existem dois tipos de pessoas no home office: os maratonistas e os velocistas. No primeiro caso, a pessoa tem o dia longo de trabalho. No segundo, a jornada é interrompida por diversas tarefas de casa e cuidado com os filhos. Assim, o tempo disponível em casa não é igual para todos.

“Você tem que pensar como sua corrida vai afetar seu trabalho em casa. Como você pode ser mais produtivo e quais as corridas que as pessoas no seu time estão correndo. Se você é um maratonista, você pode ter uma reunião em qualquer horário do dia. Mas seu colega pode ser um velocista, então é melhor pensar no tempo dele”, comenta ela.

Comece a se planejar antes

“Eu tenho um plano diário que faço todo dia na noite anterior”, fala ela. Assim, você começa o dia com uma visão de tudo o que precisa fazer e não perde tempo tentando lembrar o que é prioridade.

Respeite o fluxo

Quando você é mais produtivo? Segundo a executiva do Google, é natural que cada um tenha seu próprio ritmo e picos de produtividade. Ela recomenda refletir sobre a rotina que melhor funciona para você. Como exemplo, ela lança as duas questões para se perguntar: “Eu sou o tipo de pessoas que, sem o transporte ao trabalho, posso acordar, ler e-mails e depois aproveitar a manhã para fazer exercício? Ou eu gostaria de fazer uma pausa de tarde e ir caminhar, enquanto isso não seria possível no escritório?”.