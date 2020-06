As 30 empresas em que estudantes de engenharia sonham em trabalhar

Quatro empregadores seguem no topo da lista de desejos dos futuros engenheiros do Brasil: Petrobras, MRV Engenharia, Google e o Governo Federal.

Entre os 11.086 estudantes de engenharia que responderam à pesquisa da Universum, 22,46% apontaram a Petrobras como a empresa dos sonhos para se trabalhar.

O ranking de empregadores mais atraentes, divulgado com exclusividade para a Exame, teve 34.247 respostas de universitários de 135 universidades espalhadas pelo Brasil durante os meses de outubro de 2019 a abril de 2020.

A MRV, que estreou na lista no ano anterior, manteve sua posição em segundo lugar com 18,30% das respostas. O Google aparece na sequência, com 18%.

Entre as tendências da área, a pesquisa mostra uma queda de interesse dos estudantes em empresas de consultoria e auditoria, enquanto montadoras de automóveis e companhias de finanças e tecnologia ganharam mais atenção.

Nesta edição, a Amazon foi destaque no top 30 como a empresa que mais subiu no ranking, ela subiu 26 posições e chegou ao 23º lugar. Além dela, a B3 (88º lugar) subiu 22 posições e o Grupo XP (74º) subiu 21.

Confira as 30 empresas que os estudantes de engenharia sonham em trabalhar: