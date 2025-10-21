‘Aprendi que propósito vale mais que estabilidade’: a escolha que mudou a trajetória desse líder

Quando Guilherme Paranhos decidiu deixar um cargo consolidado em uma multinacional americana para ingressar em uma startup brasileira de educação em tecnologia, ele sabia que não era apenas uma mudança de emprego, mas sim de trajetória.

Após anos liderando equipes em um grupo bilionário de soluções globais, onde construiu uma operação multimilionária em toda a América Latina, ele sentia que algo faltava. “Eu vinha crescendo ano a ano, mas comecei a me perguntar qual seria o meu próximo passo, o que realmente me movia”, relembra.

Foi nesse momento decisivo que conheceu o Liderança Transformadora, do Na Prática. “Entrei no curso buscando ferramentas e saí com uma nova visão sobre liderança, propósito e impacto. O programa me ajudou a entender o que significa sonhar grande e agir em direção a isso”, conta.

O salto que redefiniu o rumo

Um dos marcos do curso é o Salto, etapa prática que propõe aos participantes aplicarem, de forma imediata, o aprendizado adquirido em sala. Para Guilherme, esse momento foi decisivo.

"“O Salto é uma metodologia única. Já participei de vários cursos de liderança, dentro e fora do Brasil, mas nenhum tinha algo tão transformador. Ele me forçou a colocar a mão na massa e testar, na prática, as ideias e ferramentas que eu estava aprendendo”" Guilherme Paranhos, Head de Desenvolvimento de Negócios Globais na DIO

Na época, seu projeto foi voltado à criação de uma nova oferta de negócios dentro da empresa que atuava. O exercício não apenas reforçou seu perfil empreendedor, como também plantou a semente da inquietação que o levaria a buscar algo maior, um trabalho que unisse tecnologia, educação e impacto.

“Depois do programa, comecei a enxergar minha carreira em ciclos de saltos. Cada conquista se torna o degrau para o próximo grande movimento”, explica.

Da gigante multinacional à startup: um novo propósito

No fim de 2023, Guilherme fez o que muitos profissionais de carreira consolidada temem e deixou uma grande corporação para assumir o desafio de expandir globalmente os negócios B2B da DIO, a maior plataforma de educação e empregabilidade tech do Brasil, reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como uma das 100 startups mais inovadoras do mundo, e também pela HolonIQ como uma das principais edtechs da América Latina, conectando mais de 2 milhões de pessoas a oportunidades de aprendizado e emprego em tecnologia.

“Foi um salto de fé, literalmente. Saí de um ambiente estável para um universo dinâmico e imprevisível, mas que me conecta ao meu propósito: transformar vidas por meio da tecnologia”, afirma.

Hoje, como Head de Desenvolvimento de Negócios Globais da DIO, ele lidera parcerias com empresas gigantes, impulsionando iniciativas de educação em tecnologia e empregabilidade.

Guilherme Paranhos, Head de Desenvolvimento de Negócios Globais na DIO

Sob sua liderança, a DIO construiu projetos com as empresas mais inovadoras do mundo, cresceu o lançamento de novas parcerias em 200% e alcançou mais de 3 milhões de bolsas de estudo distribuídas por todo o país.

Os pilares de uma liderança transformadora

Ao refletir sobre sua trajetória, Guilherme identifica três pilares que moldam seu estilo de liderança, todos inspirados no que aprendeu no programa:

1. Sonho grande e propósito

“Em uma startup, o ambiente é volátil e desafiador. O que te faz permanecer é acreditar no propósito. Não há remuneração no mundo — por melhor que seja — que te mantenha fazendo algo pelo qual não se é apaixonado.”

2. Execução e adaptabilidade

“Planejamentos longos não funcionam em ambientes de inovação. Aprendi a entregar valor enquanto o avião ainda está em voo, ajustando e melhorando o processo em tempo real.”

3. Conexão e rede de pessoas

“Liderar é sobre criar conexões genuínas. Entender o que motiva as pessoas — dentro e fora da empresa — é o que sustenta qualquer cultura de alto desempenho.”

Esses valores, segundo ele, são reforçados diariamente na rotina da DIO, onde a liderança é exercida com colaboração, propósito e execução constante.

Liderança com impacto real

Do ponto de vista de Guilherme, a liderança transformadora vai além de cargos e metas. Ela está ligada a autoconhecimento, propósito e rede de impacto.

“O programa me deu clareza sobre o meu papel como líder e me fez entender que não lideramos apenas times — lideramos transformações”, afirma.

Do outro lado da tela, milhões de alunos da DIO aprendem programação, ciência de dados e IA, e encontram emprego graças às parcerias que Guilherme ajudou a construir.

"“O que eu aprendi no Liderança Transformadora se reflete em cada novo projeto que lançamos. É sobre transformar não só a carreira, mas também a vida das pessoas ao redor”" Guilherme Paranhos, Head de Desenvolvimento de Negócios Globais na DIO

Uma jornada que inspira

Hoje, Guilherme segue sonhando grande: quer ajudar a DIO a alcançar 300 milhões de pessoas impactadas até 2030.

Para quem considera participar do Liderança Transformadora, ele é direto:

“Se você busca ferramentas para liderar com propósito e coragem, esse programa pode mudar o rumo da sua carreira — como mudou a minha.”

