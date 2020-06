Advogado explica medidas para funcionários voltarem ao escritório

Marcelo Mascaro, sócio do escritório Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista

Por Marcelo Mascaro, sócio do escritório Mascaro Nascimento Advocacia Trabalhista

Temos observado, nas últimas semanas, a gradual flexibilização da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19 e planos de retomada de diversas atividades econômicas definidos por autoridades locais e regionais.

Nesse contexto, cada município e estado da federação tem seus planos de retomada, com regras próprias. Em razão disso, toda empresa que pretende voltar às atividades deve seguir as exigências desses planos, rigorosamente.

Sob o ponto de vista do Direito do Trabalho, cabe lembrar que a empresa é responsável por manter o local de trabalho seguro para a vida e saúde do trabalhador e, caso isso não ocorra, o empregador poderá sofrer diversas consequências.

Na atual conjuntura de pandemia, o acometimento do vírus pelo empregado que retorna ao trabalho pode ser considerado doença ocupacional, a depender da situação.

Em algumas atividades de maior grau de risco, como a hospitalar, uma vez que o trabalhador adquire a doença, presume-se que ocorreu no ambiente de trabalho e, portanto, é considerada acidente do trabalho. Em outras, é necessário provar a relação entre a doença e o local de trabalho.

A ocorrência de acidente do trabalho, por si só, independentemente de qualquer culpa da empresa, garante ao empregado a estabilidade no emprego por 1 ano, a contar da alta médica, caso tenha sido necessário seu afastamento por mais de 15 dias.

Além disso, em alguns casos é devida uma indenização pela empresa ao trabalhador, decorrente do acidente.

Para isso, porém, ao contrário da estabilidade de um ano, é indispensável que a empresa ou tenha agido de forma negligente ou imprudente quanto às medidas de prevenção do contágio ao vírus, ou, ainda, que a atividade desenvolvida por esta seja considerada de risco.

Também é importante destacar o papel do Ministério Público do Trabalho (MPT), que atua na fiscalização das condições laborais.

Até o momento, não existe nenhuma lei específica, em âmbito nacional, que determine regras a serem cumpridas em razão da pandemia para o retorno ao trabalho. Apesar disso, o MPT tem a possibilidade de ajuizar ação na Justiça do Trabalho contra empresas específicas, visando definir algumas dessas regras.

Por fim, nas empresas que possuem Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o risco de contágio por coronavírus deve ser incluído nas suas discussões, de modo a se pensar medidas preventivas.