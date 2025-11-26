A ‘sorte’ tem método? A ciência por trás de tomar decisões que abrem portas

(konstantynov/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05h00.
Quando um jovem profissional recebe uma promoção repentina ou assume um projeto estratégico, muitas vezes se fala em “sorte”. O estudo “Success and luck in creative careers” indicam que o que chamamos de sorte pode estar ligado a decisões bem tomadas — e não apenas a acaso.
O estudo “A path analysis of effects of the career locus of control dimensions and career decision‑making self‑efficacy” mostra que fatores como autoconfiança decisional, locus de controle interno e a capacidade de transformar oportunidades em escolhas conscientes influenciam a trajetória profissional.
A ideia de que o sucesso profissional depende exclusivamente de mérito e preparo esbarra em dados que mostram um papel significativo do acaso, ou melhor, em fatores que escapam ao controle imediato.
Manter a noção de “sorte” como inexorável pode reduzir a capacidade de aprendizado e intervenção sobre a própria trajetória.
Se você está em uma fase de construção ou aceleração de carreira — buscando vaga de gestão, protagonismo em negócios, ou se preparar para cargos-chave — perceber que a “sorte” está menos no acaso e mais na preparação faz a diferença.
Significa que seu próximo salto não depende apenas de estar no lugar certo no momento certo, mas de tomar as decisões certas, estar pronto quando o momento chegar e ter visão para aproveitar.
Em contextos corporativos competitivos, onde muitos talentos têm técnica e esforço, o diferencial pode estar justamente na decisão. E, ao reconhecer isso, você assume o controle daquilo que antes parecia sorte.
